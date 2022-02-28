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"Плакал, как увидел наших ребят": как в городе Счастье встречали войска ЛНР
"Плакал, как увидел наших ребят": как в городе Счастье встречали войска ЛНР - РИА Новости, 01.03.2022
"Плакал, как увидел наших ребят": как в городе Счастье встречали войска ЛНР
Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии уже восемь населенных пунктов, в их числе город Счастье и Станица Луганская. Местные жители рассказали, как встречали войска.
2022-02-28T22:41
2022-02-28T22:41
2022-03-01T10:09
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счастье (город)
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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«Плакал, как увидел наших ребят»: как в городе Счастье встречали войска ЛНР
Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии уже восемь населенных пунктов, в их числе город Счастье и станица Луганская. Местные жители рассказали, как встречали войска.
2022-02-28T22:41
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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видео, лнр, счастье (город)
"Плакал, как увидел наших ребят": как в городе Счастье встречали войска ЛНР
Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии уже восемь населенных пунктов, в их числе город Счастье и Станица Луганская. Местные жители рассказали, как встречали войска.
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22:41 28.02.2022 (обновлено: 10:09 01.03.2022)
"Плакал, как увидел наших ребят": как в городе Счастье встречали войска ЛНР
Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии уже восемь населенных пунктов, в их числе город Счастье и Станица Луганская. Местные жители рассказали, как встречали войска.