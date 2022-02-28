"Плакал, как увидел наших ребят": как в городе Счастье встречали войска ЛНР

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Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии уже восемь населенных пунктов, в их числе город Счастье и Станица Луганская. Местные жители рассказали, как встречали войска.