https://ria.ru/20220228/sberbank-1775652242.html

В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка

В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка - РИА Новости, 28.02.2022

В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка

Британия намерена ввести санкции против Сбербанка, как только новый закон о санкциях вступит в силу, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:11

2022-02-28T19:11

2022-02-28T19:20

россия

сбербанк россии

санкции в отношении россии

экономика

санкции

великобритания

форин-офис

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Британия намерена ввести санкции против Сбербанка, как только новый закон о санкциях вступит в силу, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс."Как только этот закон вступит в силу, мы применим его в отношении Сбербанка – крупнейшего банка России", - заявила Трасс в парламенте.Во вторник Трасс представила парламенту два новых законопроекта, один из которых дает новые основания для введения санкций в отношении финансового сектора России, в том числе запрет на проведение клиринговых расчетов в фунтах стерлингов. Когда законопроект вступит в силу, она не уточнила.Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.

https://ria.ru/20220227/sberbank-1775360736.html

https://ria.ru/20220228/sberbank-1775551301.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сбербанк россии, санкции в отношении россии, экономика, санкции, великобритания, форин-офис, лиз трасс