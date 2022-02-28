https://ria.ru/20220228/sberbank-1775652242.html
В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка
В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка - РИА Новости, 28.02.2022
В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка
Британия намерена ввести санкции против Сбербанка, как только новый закон о санкциях вступит в силу, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:11
2022-02-28T19:11
2022-02-28T19:20
россия
сбербанк россии
санкции в отношении россии
экономика
санкции
великобритания
форин-офис
лиз трасс
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Британия намерена ввести санкции против Сбербанка, как только новый закон о санкциях вступит в силу, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс."Как только этот закон вступит в силу, мы применим его в отношении Сбербанка – крупнейшего банка России", - заявила Трасс в парламенте.Во вторник Трасс представила парламенту два новых законопроекта, один из которых дает новые основания для введения санкций в отношении финансового сектора России, в том числе запрет на проведение клиринговых расчетов в фунтах стерлингов. Когда законопроект вступит в силу, она не уточнила.Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
https://ria.ru/20220227/sberbank-1775360736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк россии, санкции в отношении россии, экономика, санкции, великобритания, форин-офис, лиз трасс
19:11 28.02.2022 (обновлено: 19:20 28.02.2022)
В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка
Глава МИД Британии Трасс заявила о планах ввести санкции против Сбербанка