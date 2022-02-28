https://ria.ru/20220228/sberbank-1775538008.html
Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам
Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам - РИА Новости, 28.02.2022
Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам
Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:46
2022-02-28T12:46
2022-02-28T15:04
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании.В ВТБ также указали, что не будут менять прописанные в договорах условия по всем ранее выданным кредитам, в том числе процентные ставки.Ранее ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии
12:46 28.02.2022 (обновлено: 15:04 28.02.2022)
Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам
Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании.
"Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит", — сказано в сообщении.
В ВТБ также указали, что не будут менять прописанные в договорах условия по всем ранее выданным кредитам, в том числе процентные ставки.
Ранее ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом.
Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
Санкции
После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк
и ВТБ
. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
".
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.