https://ria.ru/20220228/sberbank-1775538008.html

Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам

Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам - РИА Новости, 28.02.2022

Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам

Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:46

2022-02-28T12:46

2022-02-28T15:04

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании.В ВТБ также указали, что не будут менять прописанные в договорах условия по всем ранее выданным кредитам, в том числе процентные ставки.Ранее ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/bank-1775502930.html

https://realty.ria.ru/20220228/tseny-1775505961.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, сбербанк россии