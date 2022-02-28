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Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам
Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам - РИА Новости, 28.02.2022
Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам
Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:46
2022-02-28T15:04
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании.В ВТБ также указали, что не будут менять прописанные в договорах условия по всем ранее выданным кредитам, в том числе процентные ставки.Ранее ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сбербанк россии
12:46 28.02.2022 (обновлено: 15:04 28.02.2022)
 
Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским кредитам

Сбербанк не меняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиентские менеджеры в отделении "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
Клиентские менеджеры в отделении Банк Татарстан Сбербанка России в Казани - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиентские менеджеры в отделении "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сбербанк после повышения Центробанком ключевой ставки сохраняет условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заявили в компании.
"Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит", — сказано в сообщении.
В ВТБ также указали, что не будут менять прописанные в договорах условия по всем ранее выданным кредитам, в том числе процентные ставки.
Ранее ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом.
Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:45Сказано в эфире
"Заморозка банков": экономист объяснил смысл повышения ставки ЦБ до 20%

Санкции

После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:57
Цены на вторичное жилье в России могут упасть на 25-30%, считает эксперт
Опубликовано: Е. Зайцева
 
ЭкономикаСбербанк России
 
 
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