Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sberbank-1775455301.html
В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник
В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник - РИА Новости, 28.02.2022
В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник
Чешский Сбербанк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, из-за предписания ЦБ РФ не сможет осуществить поставку ликвидности, а Национальный банк Чехии РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:56
2022-02-28T02:36
обострение ситуации в днр и лнр
чехия
сбербанк россии
в мире
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Чешский Сбербанк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, из-за предписания ЦБ РФ не сможет осуществить поставку ликвидности, а Национальный банк Чехии в финансовой поддержке чешскому банку отказал, банк решил не открывать свои отделения в понедельник, говорится в сообщении российского Сбербанка.Филиалы банка в Чехии были закрыты в пятницу, 25 февраля, по соображениям безопасности: ранее были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка, была пресечена попытка устроить погром в одном из отделений."Дочерний банк в Чехии не будет открывать свои отделения в понедельник, 28 февраля", — добавили в банке. При этом клиентам чешского банка продолжают быть доступны ограниченные операции по картам и интернет-банкинг. При этом банк в Чехии обладает активами высокого качества, а все вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством, добавили в Сбербанке.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
чехия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_48:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_3fbbae8febf0fd129d3562bb47470bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чехия, сбербанк россии, в мире, россия, москва
00:56 28.02.2022 (обновлено: 02:36 28.02.2022)
 
В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник

В Чехии дочерняя компания Сбербанка не будет открывать свои отделения в понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип "Сбера"
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип "Сбера". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Чешский Сбербанк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, из-за предписания ЦБ РФ не сможет осуществить поставку ликвидности, а Национальный банк Чехии в финансовой поддержке чешскому банку отказал, банк решил не открывать свои отделения в понедельник, говорится в сообщении российского Сбербанка.
Филиалы банка в Чехии были закрыты в пятницу, 25 февраля, по соображениям безопасности: ранее были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка, была пресечена попытка устроить погром в одном из отделений.

"Банк также столкнулся с аномальным оттоком денежных средств клиентов. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в дочерний банк. Банк тесно сотрудничает со своим акционером и Национальным банком Чехии, чтобы разрешить ситуацию. При этом Национальный банк Чехии в финансовой поддержке Сбербанку Чехия отказал", — сказано в сообщении Сбербанка.

"Дочерний банк в Чехии не будет открывать свои отделения в понедельник, 28 февраля", — добавили в банке. При этом клиентам чешского банка продолжают быть доступны ограниченные операции по картам и интернет-банкинг. При этом банк в Чехии обладает активами высокого качества, а все вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством, добавили в Сбербанке.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЧехияСбербанк РоссииВ миреРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала