https://ria.ru/20220228/sberbank-1775455301.html
В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник
В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник - РИА Новости, 28.02.2022
В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник
Чешский Сбербанк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, из-за предписания ЦБ РФ не сможет осуществить поставку ликвидности, а Национальный банк Чехии РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:56
2022-02-28T00:56
2022-02-28T02:36
обострение ситуации в днр и лнр
чехия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Чешский Сбербанк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, из-за предписания ЦБ РФ не сможет осуществить поставку ликвидности, а Национальный банк Чехии в финансовой поддержке чешскому банку отказал, банк решил не открывать свои отделения в понедельник, говорится в сообщении российского Сбербанка.Филиалы банка в Чехии были закрыты в пятницу, 25 февраля, по соображениям безопасности: ранее были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка, была пресечена попытка устроить погром в одном из отделений."Дочерний банк в Чехии не будет открывать свои отделения в понедельник, 28 февраля", — добавили в банке. При этом клиентам чешского банка продолжают быть доступны ограниченные операции по картам и интернет-банкинг. При этом банк в Чехии обладает активами высокого качества, а все вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством, добавили в Сбербанке.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, сбербанк россии, в мире, россия, москва
00:56 28.02.2022 (обновлено: 02:36 28.02.2022)
В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник
В Чехии дочерняя компания Сбербанка не будет открывать свои отделения в понедельник
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Чешский Сбербанк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, из-за предписания ЦБ РФ не сможет осуществить поставку ликвидности, а Национальный банк Чехии в финансовой поддержке чешскому банку отказал, банк решил не открывать свои отделения в понедельник, говорится в сообщении российского Сбербанка.
Филиалы банка в Чехии
были закрыты в пятницу, 25 февраля, по соображениям безопасности: ранее были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка, была пресечена попытка устроить погром в одном из отделений.
"Банк также столкнулся с аномальным оттоком денежных средств клиентов. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в дочерний банк. Банк тесно сотрудничает со своим акционером и Национальным банком Чехии, чтобы разрешить ситуацию. При этом Национальный банк Чехии в финансовой поддержке Сбербанку Чехия отказал", — сказано в сообщении Сбербанка.
"Дочерний банк в Чехии не будет открывать свои отделения в понедельник, 28 февраля", — добавили в банке. При этом клиентам чешского банка продолжают быть доступны ограниченные операции по картам и интернет-банкинг. При этом банк в Чехии обладает активами высокого качества, а все вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством, добавили в Сбербанке.
Опубликовано: Никита Стома