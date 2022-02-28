https://ria.ru/20220228/sberbank-1775455301.html

В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник

В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник - РИА Новости, 28.02.2022

В Чехии Сбербанк не будет открывать отделения в понедельник

Чешский Сбербанк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, из-за предписания ЦБ РФ не сможет осуществить поставку ликвидности, а Национальный банк Чехии РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:56

2022-02-28T00:56

2022-02-28T02:36

обострение ситуации в днр и лнр

чехия

сбербанк россии

в мире

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Чешский Сбербанк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, из-за предписания ЦБ РФ не сможет осуществить поставку ликвидности, а Национальный банк Чехии в финансовой поддержке чешскому банку отказал, банк решил не открывать свои отделения в понедельник, говорится в сообщении российского Сбербанка.Филиалы банка в Чехии были закрыты в пятницу, 25 февраля, по соображениям безопасности: ранее были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка, была пресечена попытка устроить погром в одном из отделений."Дочерний банк в Чехии не будет открывать свои отделения в понедельник, 28 февраля", — добавили в банке. При этом клиентам чешского банка продолжают быть доступны ограниченные операции по картам и интернет-банкинг. При этом банк в Чехии обладает активами высокого качества, а все вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством, добавили в Сбербанке.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

чехия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

чехия, сбербанк россии, в мире, россия, москва