https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775700325.html
ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных военных России
ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных военных России - РИА Новости, 01.03.2022
ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных военных России
Евросоюз включил в санкционные списки четырех высокопоставленных военных России за участие в спецоперации в отношении Украины, говорится в Официальном журнале... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:56
2022-02-28T23:56
2022-03-01T11:35
россия
в мире
санкции в отношении россии
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки четырех высокопоставленных военных России за участие в спецоперации в отношении Украины, говорится в Официальном журнале ЕС.Это первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, замкомандующего ЮВО Алексей Авдеев, замкомандующего ЮВО Рустам Мурадов и командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах России, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, санкции в отношении россии, жозеп боррель
23:56 28.02.2022 (обновлено: 11:35 01.03.2022)
ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных военных России
Евросоюз включил в санкционные списки четырех высокопоставленных военных России