https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775700325.html

ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных военных России

ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных военных России - РИА Новости, 01.03.2022

ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных военных России

Евросоюз включил в санкционные списки четырех высокопоставленных военных России за участие в спецоперации в отношении Украины, говорится в Официальном журнале... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:56

2022-02-28T23:56

2022-03-01T11:35

россия

в мире

санкции в отношении россии

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки четырех высокопоставленных военных России за участие в спецоперации в отношении Украины, говорится в Официальном журнале ЕС.Это первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, замкомандующего ЮВО Алексей Авдеев, замкомандующего ЮВО Рустам Мурадов и командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах России, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, санкции в отношении россии, жозеп боррель