23:26 28.02.2022 (обновлено: 03:50 01.03.2022)
ЕС ввел санкции против АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму
Евросоюз включил в санкционные списки АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки страховую компанию АО "СОГАЗ", говорится в Официальном журнале ЕС.
Она, как сказано в документе, страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань, а также перестраховала строительство самого моста.
Решение вступило в силу с момента публикации.
Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.