https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775696908.html

ЕС ввел санкции против АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму

ЕС ввел санкции против АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму - РИА Новости, 01.03.2022

ЕС ввел санкции против АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму

Евросоюз включил в санкционные списки страховую компанию АО "СОГАЗ", говорится в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:26

2022-02-28T23:26

2022-03-01T03:50

экономика

крымский мост

россия

санкции в отношении россии

в мире

ао согаз

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки страховую компанию АО "СОГАЗ", говорится в Официальном журнале ЕС.Она, как сказано в документе, страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань, а также перестраховала строительство самого моста.Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775688075.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, крымский мост, россия, санкции в отношении россии, в мире, ао согаз