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https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775696908.html
ЕС ввел санкции против АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму
ЕС ввел санкции против АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму - РИА Новости, 01.03.2022
ЕС ввел санкции против АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму
Евросоюз включил в санкционные списки страховую компанию АО "СОГАЗ", говорится в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:26
2022-03-01T03:50
экономика
крымский мост
россия
санкции в отношении россии
в мире
ао согаз
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки страховую компанию АО "СОГАЗ", говорится в Официальном журнале ЕС.Она, как сказано в документе, страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань, а также перестраховала строительство самого моста.Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
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экономика, крымский мост, россия, санкции в отношении россии, в мире, ао согаз
23:26 28.02.2022 (обновлено: 03:50 01.03.2022)
 
ЕС ввел санкции против АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму

Евросоюз включил в санкционные списки АО "СОГАЗ" за страхование моста в Крыму

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки страховую компанию АО "СОГАЗ", говорится в Официальном журнале ЕС.
Она, как сказано в документе, страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань, а также перестраховала строительство самого моста.
Решение вступило в силу с момента публикации.
Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко
 
ЭкономикаКрымский мостРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреАО СОГАЗ
 
 
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