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Госдеп: санкции против России могут смягчить при деэскалации на Украине
Госдеп: санкции против России могут смягчить при деэскалации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Госдеп: санкции против России могут смягчить при деэскалации на Украине
США не считают свои санкции против России самоцелью и готовы как ужесточить, так и смягчить их в зависимости от изменения ситуации на Украине, заявил... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T23:13
2022-02-28T23:50
в мире
сша
россия
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США не считают свои санкции против России самоцелью и готовы как ужесточить, так и смягчить их в зависимости от изменения ситуации на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно – завершила этот конфликт. Если это произойдет, меры будут соответствующим образом откалиброваны. Если это не произойдет, если Россия продолжит эскалацию, эти меры будут тоже соответствующим образом откалиброваны. Мы готовы эскалировать дальше, мы готовы к калибрации в обратном направлении", - сказал он на брифинге для СМИ."Санкции – не самоцель, а средство достижении цели. А цель, которую мы стремимся достичь, заключается в окончании этого конфликта, этой жестокой войны... Мы хотим видеть деэскалацию", - добавил Прайс.По его словам, США пока не видят признаков того, что Россия готова двигаться в этом направлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html
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в мире, сша, россия, киев, украина
23:13 28.02.2022 (обновлено: 23:50 28.02.2022)
 
Госдеп: санкции против России могут смягчить при деэскалации на Украине

Госдеп: санкции против России могут быть смягчены в случае деэскалации на Украине

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США не считают свои санкции против России самоцелью и готовы как ужесточить, так и смягчить их в зависимости от изменения ситуации на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно – завершила этот конфликт. Если это произойдет, меры будут соответствующим образом откалиброваны. Если это не произойдет, если Россия продолжит эскалацию, эти меры будут тоже соответствующим образом откалиброваны. Мы готовы эскалировать дальше, мы готовы к калибрации в обратном направлении", - сказал он на брифинге для СМИ.
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"Санкции – не самоцель, а средство достижении цели. А цель, которую мы стремимся достичь, заключается в окончании этого конфликта, этой жестокой войны... Мы хотим видеть деэскалацию", - добавил Прайс.
По его словам, США пока не видят признаков того, что Россия готова двигаться в этом направлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
 
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