https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775692870.html
ЕС ввел санкции против председателя генсовета "Единой России" Турчака
ЕС ввел санкции против председателя генсовета "Единой России" Турчака - РИА Новости, 01.03.2022
ЕС ввел санкции против председателя генсовета "Единой России" Турчака
Евросоюз включил в санкционные списки председателя генсовета "Единой России" Андрея Турчака, говорится в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:58
2022-02-28T22:58
2022-03-01T03:49
владимир путин
россия
жозеп боррель
в мире
санкции в отношении россии
андрей турчак
единая россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки председателя генсовета "Единой России" Андрея Турчака, говорится в Официальном журнале ЕС.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах РФ, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, жозеп боррель, в мире, санкции в отношении россии, андрей турчак, единая россия
22:58 28.02.2022 (обновлено: 03:49 01.03.2022)
ЕС ввел санкции против председателя генсовета "Единой России" Турчака
Евросоюз включил в санкционные списки председателя генсовета "Единой России" Турчака