https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775692870.html

ЕС ввел санкции против председателя генсовета "Единой России" Турчака

ЕС ввел санкции против председателя генсовета "Единой России" Турчака - РИА Новости, 01.03.2022

ЕС ввел санкции против председателя генсовета "Единой России" Турчака

Евросоюз включил в санкционные списки председателя генсовета "Единой России" Андрея Турчака, говорится в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:58

2022-02-28T22:58

2022-03-01T03:49

владимир путин

россия

жозеп боррель

в мире

санкции в отношении россии

андрей турчак

единая россия

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки председателя генсовета "Единой России" Андрея Турчака, говорится в Официальном журнале ЕС.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах РФ, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, жозеп боррель, в мире, санкции в отношении россии, андрей турчак, единая россия