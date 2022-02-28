22:15 28.02.2022 (обновлено: 10:06 01.03.2022)
ЕС ввел санкции против Мамонтова, Красовского, Бабаяна, Скабеевой
Евросоюз ввел санкции против журналистов Мамонтова, Красовского, Бабаяна, Скабеевой
Саммит ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна, говорится в официальном журнале ЕС.
Евросоюз включил в санкционные списки журналистку и ведущую Ольгу Скабееву, говорится в Официальном журнале ЕС.
В документе Скабееву обвиняют в "распространении антиукраинской пропаганды и продвижении положительного отношения к аннексии Крыма и действиям сепаратистов с Донбассе".
"В своей телевизионной программе она постоянно изображала ситуацию на Украине в предвзятой манере, описывая страну как искусственное государство, поддерживаемое как в военном, так и в финансовом смысле Западом, и таким образом являющееся западным сателлитом и инструментом в руках НАТО", — говорится там.
Авторы также припоминают Скабеевой, что она приглашала в свою программу представителей ДНР Эдуарда Басурина и Дениса Пушилина, а также что она "выгнала гостя", который не следовал "нарративу российской пропаганды".
Эти и другие действия, по мнению авторов документа, позволяют говорить, что журналистка поддерживала политику, подрывающую территориальную целостность Украины и угрожающую ее независимости и суверенитету.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.
Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти России начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Россия велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на ограничения, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
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