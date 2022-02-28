https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775689251.html

ЕС ввел санкции против Мамонтова, Красовского, Бабаяна, Скабеевой

ЕС ввел санкции против Мамонтова, Красовского, Бабаяна, Скабеевой - РИА Новости, 01.03.2022

ЕС ввел санкции против Мамонтова, Красовского, Бабаяна, Скабеевой

Евросоюз включил в санкционные списки журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:15

2022-02-28T22:15

2022-03-01T10:06

владимир путин

жозеп боррель

россия

в мире

санкции в отношении россии

ольга скабеева

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна, говорится в официальном журнале ЕС.Евросоюз включил в санкционные списки журналистку и ведущую Ольгу Скабееву, говорится в Официальном журнале ЕС.В документе Скабееву обвиняют в "распространении антиукраинской пропаганды и продвижении положительного отношения к аннексии Крыма и действиям сепаратистов с Донбассе"."В своей телевизионной программе она постоянно изображала ситуацию на Украине в предвзятой манере, описывая страну как искусственное государство, поддерживаемое как в военном, так и в финансовом смысле Западом, и таким образом являющееся западным сателлитом и инструментом в руках НАТО", — говорится там.Авторы также припоминают Скабеевой, что она приглашала в свою программу представителей ДНР Эдуарда Басурина и Дениса Пушилина, а также что она "выгнала гостя", который не следовал "нарративу российской пропаганды".Эти и другие действия, по мнению авторов документа, позволяют говорить, что журналистка поддерживала политику, подрывающую территориальную целостность Украины и угрожающую ее независимости и суверенитету.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти России начали ответные шаги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Россия велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на ограничения, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, жозеп боррель, россия, в мире, санкции в отношении россии, ольга скабеева, евросоюз