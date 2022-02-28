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https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775688075.html
ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко
ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко - РИА Новости, 01.03.2022
ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко
Евросоюз включил в санкционные списки главу "Роснефти" Игоря Сечина и главу "Транснефти" Николая Токарева, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:07
2022-03-01T09:57
экономика
россия
игорь сечин
геннадий тимченко
петр фрадков
александр пономаренко
евросоюз
николай токарев
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки главу "Роснефти" Игоря Сечина и главу "Транснефти" Николая Токарева, говорится в официальном журнале ЕС.Евросоюз включил в санкционные списки бизнесмена Геннадия Тимченко и главу "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова, а также председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, говорится в официальном журнале ЕС.Ему, в частности, вменяется наличие тесных связей с лидером Республики Крым Сергеем Аксеновым.Пономаренко, утверждается в документе, оказывает материальную или финансовую поддержку принимающим решения людям, ответственным за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда российских бизнесменов и "олигархов", что, по его словам, должно иметь "серьезный экономический эффект", а также против ряда крупных фигур в политической и военной сферах и лиц, связанных с распространением пропаганды.Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775700325.html
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экономика, россия, игорь сечин, геннадий тимченко, петр фрадков, александр пономаренко, евросоюз, николай токарев, санкции в отношении россии, в мире
22:07 28.02.2022 (обновлено: 09:57 01.03.2022)
 
ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко

Евросоюз ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки главу "Роснефти" Игоря Сечина и главу "Транснефти" Николая Токарева, говорится в официальном журнале ЕС.
Евросоюз включил в санкционные списки бизнесмена Геннадия Тимченко и главу "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова, а также председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, говорится в официальном журнале ЕС.
Ему, в частности, вменяется наличие тесных связей с лидером Республики Крым Сергеем Аксеновым.
Пономаренко, утверждается в документе, оказывает материальную или финансовую поддержку принимающим решения людям, ответственным за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 23:56
ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных военных России
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда российских бизнесменов и "олигархов", что, по его словам, должно иметь "серьезный экономический эффект", а также против ряда крупных фигур в политической и военной сферах и лиц, связанных с распространением пропаганды.
Решение вступило в силу с момента публикации.
Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: А. Орехова
 
ЭкономикаРоссияИгорь СечинГеннадий ТимченкоПетр ФрадковАлександр ПономаренкоЕвросоюзНиколай ТокаревСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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