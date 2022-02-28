22:07 28.02.2022 (обновлено: 09:57 01.03.2022)
ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко
Евросоюз ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко
Игорь Сечин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки главу "Роснефти" Игоря Сечина и главу "Транснефти" Николая Токарева, говорится в официальном журнале ЕС.
Евросоюз включил в санкционные списки бизнесмена Геннадия Тимченко и главу "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова, а также председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, говорится в официальном журнале ЕС.
Ему, в частности, вменяется наличие тесных связей с лидером Республики Крым Сергеем Аксеновым.
Пономаренко, утверждается в документе, оказывает материальную или финансовую поддержку принимающим решения людям, ответственным за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда российских бизнесменов и "олигархов", что, по его словам, должно иметь "серьезный экономический эффект", а также против ряда крупных фигур в политической и военной сферах и лиц, связанных с распространением пропаганды.
Решение вступило в силу с момента публикации.
Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Опубликовано: А. Орехова