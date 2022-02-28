https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775688075.html

ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко

ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко - РИА Новости, 01.03.2022

ЕС ввел санкции против Сечина, Токарева, Тимченко, Фрадкова и Пономаренко

Евросоюз включил в санкционные списки главу "Роснефти" Игоря Сечина и главу "Транснефти" Николая Токарева, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:07

2022-02-28T22:07

2022-03-01T09:57

экономика

россия

игорь сечин

геннадий тимченко

петр фрадков

александр пономаренко

евросоюз

николай токарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_29c22d6236f42eafb4aaa0c51638482b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки главу "Роснефти" Игоря Сечина и главу "Транснефти" Николая Токарева, говорится в официальном журнале ЕС.Евросоюз включил в санкционные списки бизнесмена Геннадия Тимченко и главу "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова, а также председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, говорится в официальном журнале ЕС.Ему, в частности, вменяется наличие тесных связей с лидером Республики Крым Сергеем Аксеновым.Пономаренко, утверждается в документе, оказывает материальную или финансовую поддержку принимающим решения людям, ответственным за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда российских бизнесменов и "олигархов", что, по его словам, должно иметь "серьезный экономический эффект", а также против ряда крупных фигур в политической и военной сферах и лиц, связанных с распространением пропаганды.Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775700325.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

экономика, россия, игорь сечин, геннадий тимченко, петр фрадков, александр пономаренко, евросоюз, николай токарев, санкции в отношении россии, в мире