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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России
Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России - РИА Новости, 28.02.2022
Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России
Молдавия с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T21:32
2022-02-28T21:39
молдавия
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Молдавия с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску."Решение о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия. С 2014 года после аннексии Крыма в Молдавии было принято решение не присоединять Молдавию к санкциям ЕС или США против России, мы поддерживаем эту линию", - сказал Попеску в эфире телеканала TV8. По словам Попеску, это решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Попеску отметил, что на сегодняшний день Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном, обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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молдавия, россия, в мире, киев, украина
21:32 28.02.2022 (обновлено: 21:39 28.02.2022)
 
Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России

Глава МИД Молдавии Попеску: мы не будем поддерживать санкции Запада против России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Молдавия с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.
"Решение о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия. С 2014 года после аннексии Крыма в Молдавии было принято решение не присоединять Молдавию к санкциям ЕС или США против России, мы поддерживаем эту линию", - сказал Попеску в эфире телеканала TV8.
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По словам Попеску, это решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Попеску отметил, что на сегодняшний день Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном, обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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