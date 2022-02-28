https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775683142.html

Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России

Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России - РИА Новости, 28.02.2022

Молдавия не будет поддерживать санкции Запада против России

Молдавия с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:32

2022-02-28T21:32

2022-02-28T21:39

молдавия

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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Молдавия с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску."Решение о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия. С 2014 года после аннексии Крыма в Молдавии было принято решение не присоединять Молдавию к санкциям ЕС или США против России, мы поддерживаем эту линию", - сказал Попеску в эфире телеканала TV8. По словам Попеску, это решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Попеску отметил, что на сегодняшний день Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном, обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

молдавия, россия, в мире, киев, украина