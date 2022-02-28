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Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций
Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций - РИА Новости, 28.02.2022
Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций
Минцифры РФ подтвердило, что разработало список мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:48
2022-02-28T20:48
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минцифры РФ подтвердило, что разработало список мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источники в Минцифры публиковали список мер министерства, направленных на поддержку IT-отрасли в условиях санкций."Минцифры подтверждает, что данные тезисы соответствуют нашим предложениям и были разработаны с учетом мнения IT-отрасли. После одобрения правительством предложения будут реализованы в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.Министерство, в частности, предлагает распространить налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Предлагается на три года освободить всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании - от уплаты налога на прибыль и проверок.Минцифры предложило также предоставить всем сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы, отсрочку от призыва на военную службу, а также ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях.Кроме того, министерство предлагает предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов, обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры и целевое финансирование на создание в России "зеркала" репозитория открытого ПО GitHub.
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экономика, россия, технологии
20:48 28.02.2022
 
Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций

Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC0 / /
Работа за компьютером
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минцифры РФ подтвердило, что разработало список мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источники в Минцифры публиковали список мер министерства, направленных на поддержку IT-отрасли в условиях санкций.
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"Минцифры подтверждает, что данные тезисы соответствуют нашим предложениям и были разработаны с учетом мнения IT-отрасли. После одобрения правительством предложения будут реализованы в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Министерство, в частности, предлагает распространить налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Предлагается на три года освободить всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании - от уплаты налога на прибыль и проверок.
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Минцифры предложило также предоставить всем сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы, отсрочку от призыва на военную службу, а также ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях.
Кроме того, министерство предлагает предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов, обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры и целевое финансирование на создание в России "зеркала" репозитория открытого ПО GitHub.
 
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