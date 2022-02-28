https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775675897.html
Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций
Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций - РИА Новости, 28.02.2022
Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций
Минцифры РФ подтвердило, что разработало список мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:48
2022-02-28T20:48
2022-02-28T20:48
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минцифры РФ подтвердило, что разработало список мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источники в Минцифры публиковали список мер министерства, направленных на поддержку IT-отрасли в условиях санкций."Минцифры подтверждает, что данные тезисы соответствуют нашим предложениям и были разработаны с учетом мнения IT-отрасли. После одобрения правительством предложения будут реализованы в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.Министерство, в частности, предлагает распространить налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Предлагается на три года освободить всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании - от уплаты налога на прибыль и проверок.Минцифры предложило также предоставить всем сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы, отсрочку от призыва на военную службу, а также ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях.Кроме того, министерство предлагает предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов, обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры и целевое финансирование на создание в России "зеркала" репозитория открытого ПО GitHub.
https://ria.ru/20220227/kiberataki-1775314471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, технологии
Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций
Минцифры разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минцифры РФ подтвердило, что разработало список мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источники в Минцифры публиковали список мер министерства, направленных на поддержку IT-отрасли в условиях санкций.
"Минцифры подтверждает, что данные тезисы соответствуют нашим предложениям и были разработаны с учетом мнения IT-отрасли. После одобрения правительством предложения будут реализованы в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Министерство, в частности, предлагает распространить налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Предлагается на три года освободить всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании - от уплаты налога на прибыль и проверок.
Минцифры предложило также предоставить всем сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы, отсрочку от призыва на военную службу, а также ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях.
Кроме того, министерство предлагает предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов, обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры и целевое финансирование на создание в России
"зеркала" репозитория открытого ПО GitHub.