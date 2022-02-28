https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775657772.html
Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии
Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии - РИА Новости, 28.02.2022
Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии
Великобритания запретит доступ к рынку капитала всем российским компаниям, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:30
2022-02-28T19:30
2022-02-28T19:49
экономика
санкции
форин-офис
лиз трасс
россия
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Великобритания запретит доступ к рынку капитала всем российским компаниям, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс."Мы изолируем все российские компании, это более 3 миллионов предприятий, от рынка капитала Великобритании. Такие глобальные гиганты, как "Газпром", не смогут выпускать долговые обязательства в Лондоне", - заявила Трасс, представляя в парламенте новый законопроект по введению санкций в отношении финансового сектора России.Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. Отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, он сказал, что ответы России будут выстраиваться с точки зрения целесообразности и интересов страны.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775647744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции, форин-офис, лиз трасс, россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии, донбасс, газпром, украина
19:30 28.02.2022 (обновлено: 19:49 28.02.2022)
Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии
Глава МИД Британии Трасс: российским компаниям запретят доступ на рынок капитала страны