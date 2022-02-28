https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775657772.html

Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии

Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии - РИА Новости, 28.02.2022

Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии

Великобритания запретит доступ к рынку капитала всем российским компаниям, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:30

2022-02-28T19:30

2022-02-28T19:49

экономика

санкции

форин-офис

лиз трасс

россия

великобритания

в мире

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Великобритания запретит доступ к рынку капитала всем российским компаниям, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс."Мы изолируем все российские компании, это более 3 миллионов предприятий, от рынка капитала Великобритании. Такие глобальные гиганты, как "Газпром", не смогут выпускать долговые обязательства в Лондоне", - заявила Трасс, представляя в парламенте новый законопроект по введению санкций в отношении финансового сектора России.Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. Отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, он сказал, что ответы России будут выстраиваться с точки зрения целесообразности и интересов страны.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775647744.html

https://ria.ru/20220228/sberbank-1775652242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, санкции, форин-офис, лиз трасс, россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии, донбасс, газпром, украина