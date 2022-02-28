https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775654956.html

Западные фармгиганты пролоббировали санкции против РФПИ, считают в фонде

Западные фармгиганты пролоббировали санкции против РФПИ, считают в фонде - РИА Новости, 28.02.2022

Западные фармгиганты пролоббировали санкции против РФПИ, считают в фонде

Российский фонд прямых инвестиций считает, что наложенные на него западные санкции пролоббированы западными фармацевтическими компаниями из-за успешности и... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:21

2022-02-28T19:21

2022-02-28T21:37

в мире

российский фонд прямых инвестиций

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций считает, что наложенные на него западные санкции пролоббированы западными фармацевтическими компаниями из-за успешности и эффективности вакцины "Спутник", заявил фонд.Там добавляется, что "по результатам исследований итальянских специалистов из Национального Института Спалланцани, вакцина "Спутник V" показала наилучшие результаты против штамма "омикрон", превзойдя вакцину компании Pfizer более чем в два раза по титру вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" после вакцинации". "РФПИ считает, что анонсированные ограничения деятельности фонда политически мотивированы, противоречат принципам гуманитарной кооперации", - заявляют в фонде.Кроме того, "текущая атака на российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" является прямым нарушением таких базовых социально-экономических прав человека, как право на охрану здоровья и медицинскую помощь"."К сожалению, подобные попытки властей США ограничить применение безопасных и эффективных российских вакцинных препаратов предпринимались ещё с 2020 года, что прямо подтверждалось официальными документами. Так, США через офис атташе по вопросам здравоохранения оказывали давление на власти Бразилии, чтобы те отказались от закупок "Спутника V". Об этом прямым текстом говорится в официальном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года в главе о "борьбе с враждебными влияниями в Америках". После волны общественного возмущения в Бразилии по поводу этого доклада, он был вскоре удален с сайта министерства здравоохранения, и более недоступен", - сообщил фонд.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет использовать все доступные средства для защиты своих прав, репутации и законных интересов, включая обращение в суд в соответствующих юрисдикциях - заявления Белого дома не имеют никаких оснований и являются прямым нарушением прав фонда, заявил РФПИ.В понедельник стало известно, что США ввели санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева."Клеветнические, порочащие заявления администрации президента (США Джо - ред.) Байдена в адрес РФПИ не имеют под собой никаких оснований и являются прямым нарушением его прав. РФПИ будет использовать все доступные средства для защиты своих прав, репутации и законных интересов, включая обращение в суд в соответствующих юрисдикциях", - говорится в сообщении.В фонде указали, что текущая атака на российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" является прямым нарушением таких базовых социально-экономических прав человека, как право на охрану здоровья и медицинскую помощь.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), попавший под санкции США, никогда не был вовлечён в политическую деятельность, никак не участвует во взаимодействии с Украиной, заявил суверенный фонд."РФПИ никогда не был вовлечён в политическую деятельность, никак не участвует во взаимодействии с Украиной, следует лучшим мировым инвестиционным практикам, что было признано всеми международными партнерами фонда и национальными регуляторами, и полностью соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты", - говорится в сообщении.Введение санкций против РФПИ, который с его основания занимался выстраиванием международных отношений и поддержанием конструктивных связей, показывает курс руководства США на уничтожение диалога между странами, указывается в заявлении.В РФПИ напомнили, что в последние два года деятельность фонда была во многом сфокусирована на обеспечении глобальной эпидемиологической безопасности, в рамках которой РФПИ успешно сыграл ключевую роль в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в более чем 70 странах мира."В частности, РФПИ является основным инвестором в уникальные тест-системы для выявления коронавирусной инфекции, противовирусный препарат, а также в российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", спасая миллионы жизней поставками этих препаратов и способствуя их производству в России и других странах", - отметили в фонде.

https://ria.ru/20220215/registratsiya-1772856589.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, российский фонд прямых инвестиций, сша, санкции в отношении россии