https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775647744.html
Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа
Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа - РИА Новости, 28.02.2022
Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа
Британия ввела санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие", следует из опубликованного документа. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:54
2022-02-28T18:54
2022-02-28T19:09
экономика
россия
санкции в отношении россии
санкции
великобритания
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открытие (банк)
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Британия ввела санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие", следует из опубликованного документа.Сообщается, что у всех трех финансовых институтов будут заморожены активы.Основанием для введения санкций стало то, что все три банка представляют стратегическую значимость для России, получают выгоду от правительства и оказывают ему поддержку.Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775638577.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/kontrsanktsii-1775644263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, санкции, великобритания, вэб.рф (вэб), совкомбанк, открытие (банк), в мире
18:54 28.02.2022 (обновлено: 19:09 28.02.2022)
Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа
Великобритания ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и Внешэкономбанка