https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775647744.html

Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа

Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа - РИА Новости, 28.02.2022

Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа

Британия ввела санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие", следует из опубликованного документа. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:54

2022-02-28T18:54

2022-02-28T19:09

экономика

россия

санкции в отношении россии

санкции

великобритания

вэб.рф (вэб)

совкомбанк

открытие (банк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772163359_0:0:2818:1586_1920x0_80_0_0_0377c83396ed9225e189703bbd98b51e.jpg

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Британия ввела санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие", следует из опубликованного документа.Сообщается, что у всех трех финансовых институтов будут заморожены активы.Основанием для введения санкций стало то, что все три банка представляют стратегическую значимость для России, получают выгоду от правительства и оказывают ему поддержку.Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775638577.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/kontrsanktsii-1775644263.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, санкции в отношении россии, санкции, великобритания, вэб.рф (вэб), совкомбанк, открытие (банк), в мире