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https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775647744.html
Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа
Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа - РИА Новости, 28.02.2022
Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа
Британия ввела санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие", следует из опубликованного документа. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:54
2022-02-28T19:09
экономика
россия
санкции в отношении россии
санкции
великобритания
вэб.рф (вэб)
совкомбанк
открытие (банк)
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Британия ввела санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие", следует из опубликованного документа.Сообщается, что у всех трех финансовых институтов будут заморожены активы.Основанием для введения санкций стало то, что все три банка представляют стратегическую значимость для России, получают выгоду от правительства и оказывают ему поддержку.Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775638577.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, санкции, великобритания, вэб.рф (вэб), совкомбанк, открытие (банк), в мире
18:54 28.02.2022 (обновлено: 19:09 28.02.2022)
 
Британия ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа

Великобритания ввела санкции против банка "Открытие", Совкомбанка и Внешэкономбанка

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Британия ввела санкции против ВЭБа, Совкомбанка и банка "Открытие", следует из опубликованного документа.
Сообщается, что у всех трех финансовых институтов будут заморожены активы.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 18:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске
Основанием для введения санкций стало то, что все три банка представляют стратегическую значимость для России, получают выгоду от правительства и оказывают ему поддержку.
Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 18:39В России
Путин ввел специальные экономические меры против США
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииВеликобританияВЭБ.РФ (ВЭБ)СовкомбанкОткрытие (банк)В мире
 
 
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