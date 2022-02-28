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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775616670.html
США разрешат попавшим под санкции банкам сделки по энергетике до 24 июня
США разрешат попавшим под санкции банкам сделки по энергетике до 24 июня - РИА Новости, 28.02.2022
США разрешат попавшим под санкции банкам сделки по энергетике до 24 июня
США разрешили продолжить до 24 июня связанные с энергетикой финансовые операции с банками РФ, попавшими под новые американские санкции, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:00
2022-02-28T17:00
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
сбербанк россии
сша
донбасс
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США разрешили продолжить до 24 июня связанные с энергетикой финансовые операции с банками РФ, попавшими под новые американские санкции, говорится в заявлении Минфина.Как следует из генеральной лицензии американского ведомства, проведение связанных с энергетикой сделок разрешается с российскими банками Внешэкономбанк, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ. В этот список также попал и российский Центробанк.Поясняется, что под "связанными с энергетикой" сделками подразумеваются те, которые касаются добычи, переработки, обогащения, транспортировки различных видов топлива, включая сырую нефть, газ, уголь, древесину, сельскохозяйственную продукцию и уран.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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россия
сша
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, сбербанк россии, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, санкции
17:00 28.02.2022
 
США разрешат попавшим под санкции банкам сделки по энергетике до 24 июня

В США разрешили сделки по энергетике с попавшими под санкции банками из России до 24 июня

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США разрешили продолжить до 24 июня связанные с энергетикой финансовые операции с банками РФ, попавшими под новые американские санкции, говорится в заявлении Минфина.
Как следует из генеральной лицензии американского ведомства, проведение связанных с энергетикой сделок разрешается с российскими банками Внешэкономбанк, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ. В этот список также попал и российский Центробанк.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Поясняется, что под "связанными с энергетикой" сделками подразумеваются те, которые касаются добычи, переработки, обогащения, транспортировки различных видов топлива, включая сырую нефть, газ, уголь, древесину, сельскохозяйственную продукцию и уран.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБСбербанк РоссииСШАДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции
 
 
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