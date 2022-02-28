https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775616670.html

США разрешат попавшим под санкции банкам сделки по энергетике до 24 июня

США разрешат попавшим под санкции банкам сделки по энергетике до 24 июня - РИА Новости, 28.02.2022

США разрешат попавшим под санкции банкам сделки по энергетике до 24 июня

США разрешили продолжить до 24 июня связанные с энергетикой финансовые операции с банками РФ, попавшими под новые американские санкции, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:00

2022-02-28T17:00

2022-02-28T17:00

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США разрешили продолжить до 24 июня связанные с энергетикой финансовые операции с банками РФ, попавшими под новые американские санкции, говорится в заявлении Минфина.Как следует из генеральной лицензии американского ведомства, проведение связанных с энергетикой сделок разрешается с российскими банками Внешэкономбанк, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ. В этот список также попал и российский Центробанк.Поясняется, что под "связанными с энергетикой" сделками подразумеваются те, которые касаются добычи, переработки, обогащения, транспортировки различных видов топлива, включая сырую нефть, газ, уголь, древесину, сельскохозяйственную продукцию и уран.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, сбербанк россии, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, санкции