16:54 28.02.2022 (обновлено: 17:14 28.02.2022)
Швейцария присоединится к санкциям ЕС против Путина, Мишустина и Лаврова
Швейцария присоединится к санкционным решениям ЕС против Путина, Мишустина и Лаврова
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцария присоединяется к решениям Евросоюза и с понедельника вводит санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также главы российского МИД Сергея Лаврова, сообщил на пресс-конференции президент Конфедерации Иньяцио Кассис.
"В связи с продолжающимся военным вмешательством России на Украине Федеральный совет 28 февраля принял решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля", - сказал Кассис. По его словам, Швейцария ввела финансовые санкции против Путина, Мишустина, Лаврова, они вступают в силу немедленно.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Путин индифферентно относится к введению санкций против него, но сам факт объявления санкций против главы государства - абсурдный и весьма недальновидный, заявил ранее в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Опубликовано: К. Волков