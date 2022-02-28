https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775603819.html

ЕС призвал соседей, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России

ЕС призвал соседей, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 28.02.2022

ЕС призвал соседей, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России

Евросоюз приглашает всех соседей и партнеров скоординированно вводить санкции в отношении России, сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:16

2022-02-28T16:16

2022-02-28T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

евросоюз

сербия

санкции в отношении россии

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз приглашает всех соседей и партнеров скоординированно вводить санкции в отношении России, сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.На прошлой неделе сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит санкции Запада против России."ЕС приглашает всех наших друзей, соседей и партнеров налагать санкции скоординированным и всеобъемлющим образом", - ответил Мамер на вопрос, касающийся, в том числе, присоединения Сербии к санкциям против России. Он также напомнил, что Евросоюз ожидает от стран-кандидатов на вступление в него, к которым относится и Сербия, постепенного выравнивания их внешней политики с позициями ЕС.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/serbiya-1775166099.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775525241.html

сербия

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, сербия, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр