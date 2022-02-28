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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775603819.html
ЕС призвал соседей, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России
ЕС призвал соседей, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС призвал соседей, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России
Евросоюз приглашает всех соседей и партнеров скоординированно вводить санкции в отношении России, сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:16
2022-02-28T16:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
сербия
санкции в отношении россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз приглашает всех соседей и партнеров скоординированно вводить санкции в отношении России, сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.На прошлой неделе сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит санкции Запада против России."ЕС приглашает всех наших друзей, соседей и партнеров налагать санкции скоординированным и всеобъемлющим образом", - ответил Мамер на вопрос, касающийся, в том числе, присоединения Сербии к санкциям против России. Он также напомнил, что Евросоюз ожидает от стран-кандидатов на вступление в него, к которым относится и Сербия, постепенного выравнивания их внешней политики с позициями ЕС.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/serbiya-1775166099.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775525241.html
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в мире, евросоюз, сербия, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:16 28.02.2022
 
ЕС призвал соседей, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России

ЕС призвал соседей и партнеров, включая Сербию, присоединиться к санкциям против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз приглашает всех соседей и партнеров скоординированно вводить санкции в отношении России, сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.
На прошлой неделе сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит санкции Запада против России.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 20:56
Сербия прерывает военные учения с партнерами из-за Украины, заявил Вучич
"ЕС приглашает всех наших друзей, соседей и партнеров налагать санкции скоординированным и всеобъемлющим образом", - ответил Мамер на вопрос, касающийся, в том числе, присоединения Сербии к санкциям против России. Он также напомнил, что Евросоюз ожидает от стран-кандидатов на вступление в него, к которым относится и Сербия, постепенного выравнивания их внешней политики с позициями ЕС.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:59
В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвросоюзСербияСанкции в отношении РоссииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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