https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775602376.html
США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России
США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России - РИА Новости, 28.02.2022
США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России
США запретили своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ, говорится в заявлении министерства финансов США. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:11
2022-02-28T16:11
2022-02-28T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
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ситуация в днр и лнр
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США запретили своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ, говорится в заявлении министерства финансов США."Сегодня Офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретил гражданам США проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и министерством финансов РФ", - говорится в заявлении на сайте минфина.Отмечается, что эта мера "обездвиживает" любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, в мире
16:11 28.02.2022 (обновлено: 16:28 28.02.2022)
США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России
США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России