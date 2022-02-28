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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России
США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России - РИА Новости, 28.02.2022
США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России
США запретили своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ, говорится в заявлении министерства финансов США. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:11
2022-02-28T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США запретили своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ, говорится в заявлении министерства финансов США."Сегодня Офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретил гражданам США проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и министерством финансов РФ", - говорится в заявлении на сайте минфина.Отмечается, что эта мера "обездвиживает" любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились.
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, в мире
16:11 28.02.2022 (обновлено: 16:28 28.02.2022)
 
США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России

США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США запретили своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ, говорится в заявлении министерства финансов США.
"Сегодня Офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретил гражданам США проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и министерством финансов РФ", - говорится в заявлении на сайте минфина.
Отмечается, что эта мера "обездвиживает" любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШАРоссияМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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