https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775602376.html

США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России

США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России - РИА Новости, 28.02.2022

США запретили гражданам проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России

США запретили своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ, говорится в заявлении министерства финансов США. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:11

2022-02-28T16:11

2022-02-28T16:28

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сша

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министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США запретили своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ, говорится в заявлении министерства финансов США."Сегодня Офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретил гражданам США проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и министерством финансов РФ", - говорится в заявлении на сайте минфина.Отмечается, что эта мера "обездвиживает" любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, в мире