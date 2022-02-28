https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775586435.html

Путин предложил обсудить западные санкции

Путин предложил обсудить западные санкции - РИА Новости, 28.02.2022

Путин предложил обсудить западные санкции

Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая "империя лжи" - западное сообщество. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:18

2022-02-28T15:18

2022-02-28T16:30

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая "империя лжи" - западное сообщество."Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным. — Прим. ред.) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны", — сказал Путин.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин поводит Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, в нем примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф и другие.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

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Екатерина Зайцева

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Путин назвал западное сообщество "империей лжи" Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая "империя лжи" - западное сообщество. "Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред.) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны", - сказал Путин. 2022-02-28T15:18 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, санкции в отношении россии