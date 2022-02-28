https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775568781.html

Япония ввела персональные санкции против Лукашенко

Япония ввела персональные санкции против Лукашенко - РИА Новости, 28.02.2022

Япония ввела персональные санкции против Лукашенко

Япония вводит санкции в отношении нескольких лиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, сообщил журналистам премьер-министр Фумио... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:20

2022-02-28T14:20

2022-02-28T14:51

в мире

япония

белоруссия

александр лукашенко

украина

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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония вводит санкции в отношении нескольких лиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида."Что касается санкций против Белоруссии, то в отношении этого вторжения, учитывая откровенную причастность к нему, мы вводим санкции по отношению к нескольким лицам, начиная с президента Лукашенко, и организациям, и ограничение импортных отношений", - сказал Кисида.Ранее в ходе слушаний в парламенте министр иностранных дел Японии Ёсиимаса Хаяси заявил, что Япония рассматривает введение санкций против Белоруссии и высокопоставленных чиновников правительства этой страны в связи с ситуацией вокруг Украины.

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775355564.html

япония

белоруссия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, япония, белоруссия, александр лукашенко, украина