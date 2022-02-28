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Япония ввела персональные санкции против Лукашенко
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко - РИА Новости, 28.02.2022
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко
Япония вводит санкции в отношении нескольких лиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, сообщил журналистам премьер-министр Фумио... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:20
2022-02-28T14:51
в мире
япония
белоруссия
александр лукашенко
украина
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония вводит санкции в отношении нескольких лиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида."Что касается санкций против Белоруссии, то в отношении этого вторжения, учитывая откровенную причастность к нему, мы вводим санкции по отношению к нескольким лицам, начиная с президента Лукашенко, и организациям, и ограничение импортных отношений", - сказал Кисида.Ранее в ходе слушаний в парламенте министр иностранных дел Японии Ёсиимаса Хаяси заявил, что Япония рассматривает введение санкций против Белоруссии и высокопоставленных чиновников правительства этой страны в связи с ситуацией вокруг Украины.
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775355564.html
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в мире, япония, белоруссия, александр лукашенко, украина
14:20 28.02.2022 (обновлено: 14:51 28.02.2022)
 
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко

Япония ввела персональные санкции против президента Белоруссии Лукашенко

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония вводит санкции в отношении нескольких лиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида.
"Что касается санкций против Белоруссии, то в отношении этого вторжения, учитывая откровенную причастность к нему, мы вводим санкции по отношению к нескольким лицам, начиная с президента Лукашенко, и организациям, и ограничение импортных отношений", - сказал Кисида.
Ранее в ходе слушаний в парламенте министр иностранных дел Японии Ёсиимаса Хаяси заявил, что Япония рассматривает введение санкций против Белоруссии и высокопоставленных чиновников правительства этой страны в связи с ситуацией вокруг Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:46
Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине
Опубликовано: О. Маркова
 
В миреЯпонияБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
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