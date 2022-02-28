https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775568781.html
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко - РИА Новости, 28.02.2022
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко
Япония вводит санкции в отношении нескольких лиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, сообщил журналистам премьер-министр Фумио... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:20
2022-02-28T14:20
2022-02-28T14:51
в мире
япония
белоруссия
александр лукашенко
украина
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония вводит санкции в отношении нескольких лиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида."Что касается санкций против Белоруссии, то в отношении этого вторжения, учитывая откровенную причастность к нему, мы вводим санкции по отношению к нескольким лицам, начиная с президента Лукашенко, и организациям, и ограничение импортных отношений", - сказал Кисида.Ранее в ходе слушаний в парламенте министр иностранных дел Японии Ёсиимаса Хаяси заявил, что Япония рассматривает введение санкций против Белоруссии и высокопоставленных чиновников правительства этой страны в связи с ситуацией вокруг Украины.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, белоруссия, александр лукашенко, украина
14:20 28.02.2022 (обновлено: 14:51 28.02.2022)
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко
Япония ввела персональные санкции против президента Белоруссии Лукашенко