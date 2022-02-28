https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775548008.html
В Кремле рассказали о планах по реагированию на западные санкции
В Кремле рассказали о планах по реагированию на западные санкции - РИА Новости, 28.02.2022
В Кремле рассказали о планах по реагированию на западные санкции
Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в ее интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:16
2022-02-28T13:16
2022-02-28T13:21
в мире
россия
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в ее интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны, и они реализуются сейчас по мере поступления проблем", - сказал Песков журналистам."Пока у нас ничего не произошло с вами... Еще раз повторяю: по мере поступления проблем, пока у нас ничего с вами не произошло", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли принять решения по поддержке граждан и экономики.Говоря о санкциях, введенных в отношении Центрального банка России, Песков отметил, что избегал бы эмоциональных оценок. "Сейчас важны действия, действия, которые минимизируют последствия. Давать оценки будем потом. Сейчас главное, чтобы для нас минимизировать последствия, наладить рабочий процесс в нынешних новых условиях, компетентные люди этим занимаются", - добавил Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775542666.html
https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775545664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков
13:16 28.02.2022 (обновлено: 13:21 28.02.2022)
В Кремле рассказали о планах по реагированию на западные санкции
Пресс-секретарь Песков об ответе России на западные санкции: планы по реагированию есть
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в ее интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ответы России
будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов... Будем делать то, что в наших интересах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее.
"Планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны, и они реализуются сейчас по мере поступления проблем", - сказал Песков журналистам.
"Пока у нас ничего не произошло с вами... Еще раз повторяю: по мере поступления проблем, пока у нас ничего с вами не произошло", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли принять решения по поддержке граждан и экономики.
Говоря о санкциях, введенных в отношении Центрального банка России, Песков отметил, что избегал бы эмоциональных оценок. "Сейчас важны действия, действия, которые минимизируют последствия. Давать оценки будем потом. Сейчас главное, чтобы для нас минимизировать последствия, наладить рабочий процесс в нынешних новых условиях, компетентные люди этим занимаются", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева
, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией
или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: В. Лаврентьев