https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775542474.html

В Кремле назвали санкции против Путина абсурдными и недальновидными

В Кремле назвали санкции против Путина абсурдными и недальновидными - РИА Новости, 28.02.2022

В Кремле назвали санкции против Путина абсурдными и недальновидными

Владимир Путин спокойно относится к санкциям против него, они довольно абсурдны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:03

2022-02-28T13:03

2022-02-28T13:39

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин спокойно относится к санкциям против него, они довольно абсурдны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно", — сказал представитель Кремля.При этом он отметил, что вводить ограничения против главы государства неразумно."Если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно", — добавил Песков.После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые государства внесли в санкционные списки Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других постоянных членов Совбеза России.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.

https://ria.ru/20220226/ottava-1775200426.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775183746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

москва, россия, великобритания, в мире, дмитрий песков, владимир путин