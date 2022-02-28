https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775542474.html
В Кремле назвали санкции против Путина абсурдными и недальновидными
В Кремле назвали санкции против Путина абсурдными и недальновидными - РИА Новости, 28.02.2022
В Кремле назвали санкции против Путина абсурдными и недальновидными
Владимир Путин спокойно относится к санкциям против него, они довольно абсурдны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:03
2022-02-28T13:03
2022-02-28T13:39
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин спокойно относится к санкциям против него, они довольно абсурдны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно", — сказал представитель Кремля.При этом он отметил, что вводить ограничения против главы государства неразумно."Если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно", — добавил Песков.После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые государства внесли в санкционные списки Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других постоянных членов Совбеза России.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
https://ria.ru/20220226/ottava-1775200426.html
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775183746.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, великобритания, в мире, дмитрий песков, владимир путин
13:03 28.02.2022 (обновлено: 13:39 28.02.2022)
В Кремле назвали санкции против Путина абсурдными и недальновидными
Пресс-секретарь Песков назвал санкции против Путина абсурдными и недальновидными
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин спокойно относится к санкциям против него, они довольно абсурдны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно", — сказал представитель Кремля.
При этом он отметил, что вводить ограничения против главы государства неразумно.
"Если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно", — добавил Песков.
После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк
и ВТБ
. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
". Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые государства внесли в санкционные списки Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других постоянных членов Совбеза России.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.