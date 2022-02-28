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https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775534358.html
Премьер Грузии заявил о неэффективности санкций против России
Премьер Грузии заявил о неэффективности санкций против России - РИА Новости, 28.02.2022
Премьер Грузии заявил о неэффективности санкций против России
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что ситуацию, возникшую на Украине после начала спецоперации РФ, остановить не получится, санкции против России... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:32
2022-02-28T12:32
владимир путин
россия
германия
сбербанк россии
москва
втб
северный поток — 2
в мире
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ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что ситуацию, возникшую на Украине после начала спецоперации РФ, остановить не получится, санкции против России здесь будут неэффективны.Ранее Гарибашвили заявил, что страна не присоединиться к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России."Мы видим, что сегодня нет никого, кто мог бы приостановить это (ситуацию на Украине - ред.) и скажем прямо, санкции не являются эффективным средством. Скажем и то, что сегодня в Украине воюют украинские военные и украинская армия, поэтому надо хорошо помнить, что страна и весь мир стоит перед вызовами и в этой ситуации любая эмоция и необдуманные шаги являются риском", - заявил Гарибашвили на правительственном заседании.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ на действия России западные страны ввели очередные с 2014 года санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Также под новые ограничения Запада подпали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний теперь затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2".
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775510380.html
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россия
германия
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владимир путин, россия, германия, сбербанк россии, москва, втб, северный поток — 2, в мире, грузия, ираклий гарибашвили
12:32 28.02.2022
 
Премьер Грузии заявил о неэффективности санкций против России

Премьер Грузии Гарибашвили заявил о неэффективности санкций против России

© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что ситуацию, возникшую на Украине после начала спецоперации РФ, остановить не получится, санкции против России здесь будут неэффективны.
Ранее Гарибашвили заявил, что страна не присоединиться к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:12
Запад пострадает от санкций больше, чем Россия, заявили в Сирии
"Мы видим, что сегодня нет никого, кто мог бы приостановить это (ситуацию на Украине - ред.) и скажем прямо, санкции не являются эффективным средством. Скажем и то, что сегодня в Украине воюют украинские военные и украинская армия, поэтому надо хорошо помнить, что страна и весь мир стоит перед вызовами и в этой ситуации любая эмоция и необдуманные шаги являются риском", - заявил Гарибашвили на правительственном заседании.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ на действия России западные страны ввели очередные с 2014 года санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.
Также под новые ограничения Запада подпали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний теперь затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2".
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, заявил Клишас
Опубликовано: О. Маркова
 
Владимир ПутинРоссияГерманияСбербанк РоссииМоскваВТБСеверный поток — 2В миреГрузияИраклий Гарибашвили
 
 
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