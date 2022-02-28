https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775534358.html

Премьер Грузии заявил о неэффективности санкций против России

Премьер Грузии заявил о неэффективности санкций против России - РИА Новости, 28.02.2022

Премьер Грузии заявил о неэффективности санкций против России

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что ситуацию, возникшую на Украине после начала спецоперации РФ, остановить не получится, санкции против России... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:32

2022-02-28T12:32

2022-02-28T12:32

владимир путин

россия

германия

сбербанк россии

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втб

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в мире

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ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что ситуацию, возникшую на Украине после начала спецоперации РФ, остановить не получится, санкции против России здесь будут неэффективны.Ранее Гарибашвили заявил, что страна не присоединиться к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России."Мы видим, что сегодня нет никого, кто мог бы приостановить это (ситуацию на Украине - ред.) и скажем прямо, санкции не являются эффективным средством. Скажем и то, что сегодня в Украине воюют украинские военные и украинская армия, поэтому надо хорошо помнить, что страна и весь мир стоит перед вызовами и в этой ситуации любая эмоция и необдуманные шаги являются риском", - заявил Гарибашвили на правительственном заседании.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ на действия России западные страны ввели очередные с 2014 года санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Также под новые ограничения Запада подпали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний теперь затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2".

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775510380.html

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россия

германия

москва

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, германия, сбербанк россии, москва, втб, северный поток — 2, в мире, грузия, ираклий гарибашвили