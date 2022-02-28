https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775487353.html
Южная Корея рассмотрит перепродажу газа Европе
Южная Корея рассмотрит перепродажу газа Европе - РИА Новости, 28.02.2022
Южная Корея рассмотрит перепродажу газа Европе
Южная Корея продвигает дополнительный выпуск стратегических запасов нефти и рассмотрит перепродажу природного газа Европе, чтобы стабилизировать энергетический... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:37
2022-02-28T09:37
2022-02-28T09:37
южная корея
экономика
россия
swift
сша
санкции в отношении россии
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СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южная Корея продвигает дополнительный выпуск стратегических запасов нефти и рассмотрит перепродажу природного газа Европе, чтобы стабилизировать энергетический рынок на фоне украинского кризиса, сообщил МИД Республики Корея."Южнокорейское правительство для стабилизации международного энергетического рынка продвигает выпуск стратегических запасов нефти и решила дополнительно рассмотреть такие меры, как перепродажу природного газа Европе", - говорится в сообщении МИД.Ранее сообщалось, что США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями.МИД уже сообщил, что Южная Корея присоединяется к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов и примет участие в отключении российских банков от SWIFT, конкретные меры будут обсуждаться. Собственных санкций против России Республика Корея вводить не намерена.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775479327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, экономика, россия, swift, сша, санкции в отношении россии
Южная Корея рассмотрит перепродажу газа Европе
МИД Южной Кореи: Сеул рассмотрит перепродажу газа Европе на фоне украинского кризиса