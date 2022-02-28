https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775487353.html

Южная Корея рассмотрит перепродажу газа Европе

Южная Корея рассмотрит перепродажу газа Европе - РИА Новости, 28.02.2022

Южная Корея рассмотрит перепродажу газа Европе

Южная Корея продвигает дополнительный выпуск стратегических запасов нефти и рассмотрит перепродажу природного газа Европе, чтобы стабилизировать энергетический... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:37

2022-02-28T09:37

2022-02-28T09:37

южная корея

экономика

россия

swift

сша

санкции в отношении россии

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СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южная Корея продвигает дополнительный выпуск стратегических запасов нефти и рассмотрит перепродажу природного газа Европе, чтобы стабилизировать энергетический рынок на фоне украинского кризиса, сообщил МИД Республики Корея."Южнокорейское правительство для стабилизации международного энергетического рынка продвигает выпуск стратегических запасов нефти и решила дополнительно рассмотреть такие меры, как перепродажу природного газа Европе", - говорится в сообщении МИД.Ранее сообщалось, что США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями.МИД уже сообщил, что Южная Корея присоединяется к санкциям союзников против России, в частности, в плане экспортного контроля она запретит экспорт в РФ стратегических материалов и примет участие в отключении российских банков от SWIFT, конкретные меры будут обсуждаться. Собственных санкций против России Республика Корея вводить не намерена.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775479327.html

южная корея

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

южная корея, экономика, россия, swift, сша, санкции в отношении россии