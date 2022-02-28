09:31 28.02.2022 (обновлено: 10:19 28.02.2022)
"Победа" отменила все рейсы в Европу
"Победа" отменила все рейсы в Европу, клиентам оформляется автоматический возврат денег
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" отменил все рейсы в Европу, пассажирам оформляется автоматически полный возврат денег, сообщила представитель перевозчика.
"Все рейсы "Победы" в Европу отменены. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег", - говорится в сообщении.
Евросоюз ранее запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Мадина Моргоева