https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775464323.html

Премьер Австралии заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина

Премьер Австралии заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина - РИА Новости, 28.02.2022

Премьер Австралии заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина

Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд в отношении президента РФ Владимира Путина, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и других постоянных членов... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:46

2022-02-28T03:46

2022-02-28T06:13

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд в отношении президента РФ Владимира Путина, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и других постоянных членов Совбеза РФ.Австралии намерена "впредь работать с партнерами странами-единомышленницами", чтобы ввести дальнейшие экономические санкции против России в развитие уже принятых в последние дни мер. Отмечается, что Австралия уже ввела санкции против более 350 физических лиц в России, включая депутатов и военных командиров. Также указывается, что уже были введены санкции против 13 лиц и предприятий из Белоруссии, включая министра обороны Виктора Хренина.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, австралия, дмитрий песков, россия, великобритания, скотт моррисон, москва