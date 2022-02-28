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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Премьер Австралии заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина
Премьер Австралии заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина - РИА Новости, 28.02.2022
Премьер Австралии заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина
Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд в отношении президента РФ Владимира Путина, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и других постоянных членов... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:46
2022-02-28T06:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
австралия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд в отношении президента РФ Владимира Путина, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и других постоянных членов Совбеза РФ.Австралии намерена "впредь работать с партнерами странами-единомышленницами", чтобы ввести дальнейшие экономические санкции против России в развитие уже принятых в последние дни мер. Отмечается, что Австралия уже ввела санкции против более 350 физических лиц в России, включая депутатов и военных командиров. Также указывается, что уже были введены санкции против 13 лиц и предприятий из Белоруссии, включая министра обороны Виктора Хренина.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, австралия, дмитрий песков, россия, великобритания, скотт моррисон, москва
03:46 28.02.2022 (обновлено: 06:13 28.02.2022)
 
Премьер Австралии заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина

Премьер Австралии Моррисон заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд в отношении президента РФ Владимира Путина, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и других постоянных членов Совбеза РФ.

"Целевые финансовые санкции Австралии и запреты на въезд вступили в силу для российского президента и остальных постоянных членов Совета Безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева", — говорится в заявлении премьер-министра Скотта Моррисона.

Австралии намерена "впредь работать с партнерами странами-единомышленницами", чтобы ввести дальнейшие экономические санкции против России в развитие уже принятых в последние дни мер. Отмечается, что Австралия уже ввела санкции против более 350 физических лиц в России, включая депутатов и военных командиров. Также указывается, что уже были введены санкции против 13 лиц и предприятий из Белоруссии, включая министра обороны Виктора Хренина.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинАвстралияДмитрий ПесковРоссияВеликобританияСкотт МоррисонМосква
 
 
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