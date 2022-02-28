03:46 28.02.2022 (обновлено: 06:13 28.02.2022)
Премьер Австралии заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина
Премьер Австралии Моррисон заявил о введении запрета на въезд в страну для Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд в отношении президента РФ Владимира Путина, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и других постоянных членов Совбеза РФ.
"Целевые финансовые санкции Австралии и запреты на въезд вступили в силу для российского президента и остальных постоянных членов Совета Безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева", — говорится в заявлении премьер-министра Скотта Моррисона.
Австралии намерена "впредь работать с партнерами странами-единомышленницами", чтобы ввести дальнейшие экономические санкции против России в развитие уже принятых в последние дни мер. Отмечается, что Австралия уже ввела санкции против более 350 физических лиц в России, включая депутатов и военных командиров. Также указывается, что уже были введены санкции против 13 лиц и предприятий из Белоруссии, включая министра обороны Виктора Хренина.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Н. Стома