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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775453426.html
Кадыров предупредил Запад о "жесткой мести" из-за антироссийских санкций
Кадыров предупредил Запад о "жесткой мести" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 28.02.2022
Кадыров предупредил Запад о "жесткой мести" из-за антироссийских санкций
Чеченская республика готова отомстить и ввести зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:39
2022-02-28T04:24
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
россия
в мире
еврокомиссия
великобритания
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ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Чеченская республика готова отомстить и ввести зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель не откажутся от своих заявлений, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, весь набор ограничений против России настолько абсурден, что "нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться".Он дал "срок до 31 февраля". По мнению главы Чечни это будет примером и для других государств, чтобы они "впредь думали, прежде чем вводить какие-то санкции".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/operatsiya-1775382448.html
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рамзан кадыров, россия, в мире, еврокомиссия, великобритания
00:39 28.02.2022 (обновлено: 04:24 28.02.2022)
 
Кадыров предупредил Запад о "жесткой мести" из-за антироссийских санкций

Глава Чечни Кадыров предупредил Запад о жесткой мести из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Чеченская республика готова отомстить и ввести зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель не откажутся от своих заявлений, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, весь набор ограничений против России настолько абсурден, что "нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться".

"Заморозили они там пустоту. Полный конфуз! И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жестко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так: От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции: - Закрыть чеченское небо для полетов их джетов; - Заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках; - Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках; - Признать гнусным пережитком средневековья леворульное движение; - И признать, наконец, что не бывает английского чая!", - написал Кадыров.

Он дал "срок до 31 февраля". По мнению главы Чечни это будет примером и для других государств, чтобы они "впредь думали, прежде чем вводить какие-то санкции".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на Украине
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровРоссияВ миреЕврокомиссияВеликобритания
 
 
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