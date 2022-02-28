https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775453426.html

Кадыров предупредил Запад о "жесткой мести" из-за антироссийских санкций

Кадыров предупредил Запад о "жесткой мести" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 28.02.2022

Кадыров предупредил Запад о "жесткой мести" из-за антироссийских санкций

Чеченская республика готова отомстить и ввести зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:39

2022-02-28T00:39

2022-02-28T04:24

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Чеченская республика готова отомстить и ввести зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель не откажутся от своих заявлений, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, весь набор ограничений против России настолько абсурден, что "нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться".Он дал "срок до 31 февраля". По мнению главы Чечни это будет примером и для других государств, чтобы они "впредь думали, прежде чем вводить какие-то санкции".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/operatsiya-1775382448.html

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775452924.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

рамзан кадыров, россия, в мире, еврокомиссия, великобритания