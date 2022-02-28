https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775451584.html

Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана

Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана - РИА Новости, 28.02.2022

Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана

ЕС изучает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:18

2022-02-28T00:18

2022-02-28T00:23

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

санкции в отношении россии

алишер усманов

михаил фридман

петр авен

алексей мордашов

сергей ролдугин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЕС изучает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.Уточняется, что правительства стран Евросоюза еще должны одобрить список, в него могут быть внесены изменения.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775420190.html

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2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, санкции в отношении россии, алишер усманов, михаил фридман, петр авен, алексей мордашов, сергей ролдугин, игорь сечин, николай токарев