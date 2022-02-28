https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775451584.html
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана - РИА Новости, 28.02.2022
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана
ЕС изучает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:18
2022-02-28T00:18
2022-02-28T00:23
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
санкции в отношении россии
алишер усманов
михаил фридман
петр авен
алексей мордашов
сергей ролдугин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЕС изучает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.Уточняется, что правительства стран Евросоюза еще должны одобрить список, в него могут быть внесены изменения.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775420190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, алишер усманов, михаил фридман, петр авен, алексей мордашов, сергей ролдугин, игорь сечин, николай токарев
00:18 28.02.2022 (обновлено: 00:23 28.02.2022)
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова, Фридмана, Авена и Ролдугина