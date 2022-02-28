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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775451584.html
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана - РИА Новости, 28.02.2022
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана
ЕС изучает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:18
2022-02-28T00:23
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
санкции в отношении россии
алишер усманов
михаил фридман
петр авен
алексей мордашов
сергей ролдугин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЕС изучает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.Уточняется, что правительства стран Евросоюза еще должны одобрить список, в него могут быть внесены изменения.
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Игорь Манаширов
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экономика, санкции в отношении россии, алишер усманов, михаил фридман, петр авен, алексей мордашов, сергей ролдугин, игорь сечин, николай токарев
00:18 28.02.2022 (обновлено: 00:23 28.02.2022)
 
Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова и Фридмана

Bloomberg: ЕС изучает возможность санкций против Усманова, Фридмана, Авена и Ролдугина

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБизнесмен Алишер Усманов
Бизнесмен Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бизнесмен Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЕС изучает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Уточняется, что правительства стран Евросоюза еще должны одобрить список, в него могут быть внесены изменения.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 19:50
В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСанкции в отношении РоссииАлишер УсмановМихаил ФридманПетр АвенАлексей МордашовСергей РолдугинИгорь СечинНиколай Токарев
 
 
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