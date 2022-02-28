https://ria.ru/20220228/sandu-1775612096.html

Санду заявила о необходимости ускорить вступление Молдавии в ЕС

Санду заявила о необходимости ускорить вступление Молдавии в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022

Санду заявила о необходимости ускорить вступление Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что в условиях регионального кризиса безопасности необходимо ускорить процесс европейской интеграции... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:43

2022-02-28T16:43

2022-02-28T16:43

в мире

молдавия

россия

майя санду

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg

КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что в условиях регионального кризиса безопасности необходимо ускорить процесс европейской интеграции республики.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии."Я обсуждала ситуацию с мировыми лидерами, которые заверили нас в признании суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдавии. В эти сложные времена для Молдавии европейская интеграция — это главная гарантия, что наша страна останется частью свободного мира... В эти моменты ускорение процесса европейской интеграции для нас важно как никогда", - заявила Санду.Она добавила, что власти Молдавии приложат усилия, чтобы "закрепить" республику в пространстве европейских ценностей.Санду сообщила, что республика прикладывает немало усилий, чтобы оказать помощь украинским беженцам. В этих усилиях страну готово поддержать мировое сообщество, представители различных стран обещали в ближайшее время отправить в Молдавию гуманитарную помощь.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html

https://ria.ru/20220217/gaz-1773364633.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз