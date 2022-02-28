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Санду заявила о необходимости ускорить вступление Молдавии в ЕС
Санду заявила о необходимости ускорить вступление Молдавии в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022
Санду заявила о необходимости ускорить вступление Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что в условиях регионального кризиса безопасности необходимо ускорить процесс европейской интеграции... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:43
2022-02-28T16:43
в мире
молдавия
россия
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что в условиях регионального кризиса безопасности необходимо ускорить процесс европейской интеграции республики.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии."Я обсуждала ситуацию с мировыми лидерами, которые заверили нас в признании суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдавии. В эти сложные времена для Молдавии европейская интеграция — это главная гарантия, что наша страна останется частью свободного мира... В эти моменты ускорение процесса европейской интеграции для нас важно как никогда", - заявила Санду.Она добавила, что власти Молдавии приложат усилия, чтобы "закрепить" республику в пространстве европейских ценностей.Санду сообщила, что республика прикладывает немало усилий, чтобы оказать помощь украинским беженцам. В этих усилиях страну готово поддержать мировое сообщество, представители различных стран обещали в ближайшее время отправить в Молдавию гуманитарную помощь.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html
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Севастиан Котов
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в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз
16:43 28.02.2022
 
Санду заявила о необходимости ускорить вступление Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Санду заявила о необходимости ускорить вступление республики в ЕС

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Майя Санду
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что в условиях регионального кризиса безопасности необходимо ускорить процесс европейской интеграции республики.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии.
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"Я обсуждала ситуацию с мировыми лидерами, которые заверили нас в признании суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдавии. В эти сложные времена для Молдавии европейская интеграция — это главная гарантия, что наша страна останется частью свободного мира... В эти моменты ускорение процесса европейской интеграции для нас важно как никогда", - заявила Санду.
Она добавила, что власти Молдавии приложат усилия, чтобы "закрепить" республику в пространстве европейских ценностей.
Санду сообщила, что республика прикладывает немало усилий, чтобы оказать помощь украинским беженцам. В этих усилиях страну готово поддержать мировое сообщество, представители различных стран обещали в ближайшее время отправить в Молдавию гуманитарную помощь.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: С. Котов
 
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