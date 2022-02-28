https://ria.ru/20220228/samolety-1775457373.html
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме - РИА Новости, 28.02.2022
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме
Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме, российские авиационные власти корректируют маршруты полетов, чтобы избежать закрытых зон, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:17
2022-02-28T01:17
2022-02-28T10:14
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме, российские авиационные власти корректируют маршруты полетов, чтобы избежать закрытых зон, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Однако важно понимать, что в связи с мерами, принятыми северными странами – Исландией и ранее Канадой, для российских авиакомпаний будут затруднены полеты в страны Карибского бассейна: если физически маршрут в облет закрытых стран и был бы возможен, то коммерчески он может быть не целесообразен ввиду увеличившейся протяженности", - указали в АТОР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
01:17 28.02.2022 (обновлено: 10:14 28.02.2022)
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме
АТОР: полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме, маршруты рейсов корректируются