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Туризм
https://ria.ru/20220228/samolety-1775457373.html
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме - РИА Новости, 28.02.2022
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме
Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме, российские авиационные власти корректируют маршруты полетов, чтобы избежать закрытых зон, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:17
2022-02-28T10:14
в мире
египет
турция
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме, российские авиационные власти корректируют маршруты полетов, чтобы избежать закрытых зон, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Однако важно понимать, что в связи с мерами, принятыми северными странами – Исландией и ранее Канадой, для российских авиакомпаний будут затруднены полеты в страны Карибского бассейна: если физически маршрут в облет закрытых стран и был бы возможен, то коммерчески он может быть не целесообразен ввиду увеличившейся протяженности", - указали в АТОР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, египет, турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
01:17 28.02.2022 (обновлено: 10:14 28.02.2022)
 
В АТОР сообщили, что полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме

АТОР: полеты в Египет и Турцию проходят в штатном режиме, маршруты рейсов корректируются

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме, российские авиационные власти корректируют маршруты полетов, чтобы избежать закрытых зон, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме, не считая некоторых изменений в расписании и увеличивающейся продолжительности полета. Российские авиационные власти корректируют маршруты полетов чтобы избежать закрытых воздушных зон", - рассказали в ассоциации.
"Однако важно понимать, что в связи с мерами, принятыми северными странами – Исландией и ранее Канадой, для российских авиакомпаний будут затруднены полеты в страны Карибского бассейна: если физически маршрут в облет закрытых стран и был бы возможен, то коммерчески он может быть не целесообразен ввиду увеличившейся протяженности", - указали в АТОР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
01:14Туризм
АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США
Опубликовано: И. Манаширов
 
ТуризмВ миреЕгипетТурцияРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
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