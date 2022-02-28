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Туризм
https://ria.ru/20220228/samolet-1775697983.html
Lufthansa прекратила использовать воздушное пространство России
Lufthansa прекратила использовать воздушное пространство России - РИА Новости, 01.03.2022
Lufthansa прекратила использовать воздушное пространство России
Lufthansa заявила, что не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая "из-за текущей нормативно-правовой ситуации". РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:36
2022-03-01T10:21
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lufthansa
новости - туризм
туризм
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Lufthansa заявила, что не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая "из-за текущей нормативно-правовой ситуации"."Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период. Затронутые пассажиры будут проинформированы", - говорится в сообщении авиакомпании.В этой связи возможны "кратковременные изменения" на рейсах по маршрутам на Дальний Восток, речь идет о времени вылета и прибытия в связи с изменением расписания рейсов, уточнили в авиаконцерне.
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в мире, россия, lufthansa , новости - туризм
23:36 28.02.2022 (обновлено: 10:21 01.03.2022)
 
Lufthansa прекратила использовать воздушное пространство России

Lufthansa прекратила использовать воздушное пространство России до 27 мая

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Lufthansa заявила, что не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая "из-за текущей нормативно-правовой ситуации".
"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период. Затронутые пассажиры будут проинформированы", - говорится в сообщении авиакомпании.
В этой связи возможны "кратковременные изменения" на рейсах по маршрутам на Дальний Восток, речь идет о времени вылета и прибытия в связи с изменением расписания рейсов, уточнили в авиаконцерне.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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