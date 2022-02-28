https://ria.ru/20220228/samolet-1775697983.html

Lufthansa прекратила использовать воздушное пространство России

Lufthansa прекратила использовать воздушное пространство России - РИА Новости, 01.03.2022

Lufthansa прекратила использовать воздушное пространство России

Lufthansa заявила, что не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая "из-за текущей нормативно-правовой ситуации". РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:36

2022-02-28T23:36

2022-03-01T10:21

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Lufthansa заявила, что не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая "из-за текущей нормативно-правовой ситуации"."Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период. Затронутые пассажиры будут проинформированы", - говорится в сообщении авиакомпании.В этой связи возможны "кратковременные изменения" на рейсах по маршрутам на Дальний Восток, речь идет о времени вылета и прибытия в связи с изменением расписания рейсов, уточнили в авиаконцерне.

https://ria.ru/20220228/samolet-1775610023.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, lufthansa , новости - туризм