https://ria.ru/20220228/samolet-1775610023.html

Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России

Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России - РИА Новости, 28.02.2022

Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России

Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство РФ, запланированный на понедельник рейс Цюрих-Москва отменен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:37

2022-02-28T16:37

2022-02-28T16:37

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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство РФ, запланированный на понедельник рейс Цюрих-Москва отменен, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика."SWISS не будет выполнять сегодняшний рейс из Цюриха в Москву (LX1326) из-за неясного развития ситуации с регулированием. Затронутые пассажиры будут проинформированы. Кроме того, SWISS в настоящее время не использует воздушное пространство России для полетов", - сообщил представитель авиакомпании.Он добавил, что авиаперевозчик продолжает внимательно следить за развитием ситуации и находится в тесном контакте со швейцарскими и международными властями, а также с компанией Lufthansa, "дочкой" которой является SWISS.

https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, швейцария, новости - туризм