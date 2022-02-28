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Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России
Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России - РИА Новости, 28.02.2022
Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России
Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство РФ, запланированный на понедельник рейс Цюрих-Москва отменен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:37
2022-02-28T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
швейцария
новости - туризм
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство РФ, запланированный на понедельник рейс Цюрих-Москва отменен, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика."SWISS не будет выполнять сегодняшний рейс из Цюриха в Москву (LX1326) из-за неясного развития ситуации с регулированием. Затронутые пассажиры будут проинформированы. Кроме того, SWISS в настоящее время не использует воздушное пространство России для полетов", - сообщил представитель авиакомпании.Он добавил, что авиаперевозчик продолжает внимательно следить за развитием ситуации и находится в тесном контакте со швейцарскими и международными властями, а также с компанией Lufthansa, "дочкой" которой является SWISS.
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в мире, россия, швейцария, новости - туризм
16:37 28.02.2022
 
Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России

Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство РФ, запланированный на понедельник рейс Цюрих-Москва отменен, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
"SWISS не будет выполнять сегодняшний рейс из Цюриха в Москву (LX1326) из-за неясного развития ситуации с регулированием. Затронутые пассажиры будут проинформированы. Кроме того, SWISS в настоящее время не использует воздушное пространство России для полетов", - сообщил представитель авиакомпании.
Он добавил, что авиаперевозчик продолжает внимательно следить за развитием ситуации и находится в тесном контакте со швейцарскими и международными властями, а также с компанией Lufthansa, "дочкой" которой является SWISS.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
16:05Туризм
Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран в ответ на санкции Запада
Опубликовано: С. Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияШвейцарияНовости - Туризм
 
 
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