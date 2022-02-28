https://ria.ru/20220228/samolet-1775610023.html
Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России
Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России - РИА Новости, 28.02.2022
Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России
Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство РФ, запланированный на понедельник рейс Цюрих-Москва отменен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:37
2022-02-28T16:37
2022-02-28T16:37
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство РФ, запланированный на понедельник рейс Цюрих-Москва отменен, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика."SWISS не будет выполнять сегодняшний рейс из Цюриха в Москву (LX1326) из-за неясного развития ситуации с регулированием. Затронутые пассажиры будут проинформированы. Кроме того, SWISS в настоящее время не использует воздушное пространство России для полетов", - сообщил представитель авиакомпании.Он добавил, что авиаперевозчик продолжает внимательно следить за развитием ситуации и находится в тесном контакте со швейцарскими и международными властями, а также с компанией Lufthansa, "дочкой" которой является SWISS.
https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, новости - туризм
Авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России
Швейцарская авиакомпания SWISS прекратила использовать воздушное пространство России