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S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта
S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта - РИА Новости, 28.02.2022
S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта
Российская авиакомпания S7 продлила отмену полетов в Европу до 26 марта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:19
2022-02-28T17:19
экономика
s7 airlines
россия
в мире
европа
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 продлила отмену полетов в Европу до 26 марта, сообщает перевозчик.Ранее отмена рейсов длилась по 13 марта."В связи со сложившейся ситуацией S7 Airlines вынуждена отменить рейсы в Европу до 26 марта включительно. Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Францию", - говорится в сообщении.Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты.Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять билет в разделе "Мои бронирования". Если билет покупался в кассах или на других сайтах, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html
https://ria.ru/20220228/airbaltic-1775552024.html
https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775553293.html
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экономика, s7 airlines, россия, в мире, европа
17:19 28.02.2022
 
S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта

Российская авиакомпания S7 продлила отмену рейсов в Европу до 26 марта

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 продлила отмену полетов в Европу до 26 марта, сообщает перевозчик.
Ранее отмена рейсов длилась по 13 марта.
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"В связи со сложившейся ситуацией S7 Airlines вынуждена отменить рейсы в Европу до 26 марта включительно. Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Францию", - говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты.
Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять билет в разделе "Мои бронирования". Если билет покупался в кассах или на других сайтах, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета.
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В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
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Опубликовано: В. Лаврентьев
 
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