https://ria.ru/20220228/s7-1775621631.html

S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта

S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта - РИА Новости, 28.02.2022

S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта

Российская авиакомпания S7 продлила отмену полетов в Европу до 26 марта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:19

2022-02-28T17:19

2022-02-28T17:19

экономика

s7 airlines

россия

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европа

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 продлила отмену полетов в Европу до 26 марта, сообщает перевозчик.Ранее отмена рейсов длилась по 13 марта."В связи со сложившейся ситуацией S7 Airlines вынуждена отменить рейсы в Европу до 26 марта включительно. Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Францию", - говорится в сообщении.Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты.Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять билет в разделе "Мои бронирования". Если билет покупался в кассах или на других сайтах, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, сказал, что ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html

https://ria.ru/20220228/airbaltic-1775552024.html

https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775553293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, s7 airlines, россия, в мире, европа