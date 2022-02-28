https://ria.ru/20220228/rubl-1775529745.html

Рубль начал резко восстанавливать позиции

Рубль начал резко восстанавливать позиции - РИА Новости, 28.02.2022

Рубль начал резко восстанавливать позиции

Рубль начал восстанавливать позиции после очередного скачка, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:14

2022-02-28T12:14

2022-02-28T13:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

динамика курсов валют

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Рубль начал восстанавливать позиции после очередного скачка, свидетельствуют данные Московской биржи.С утра отечественная валюта раз за разом обновляла исторические минимумы на фоне изменения Мосбиржей ценовых границ. Так, к началу торгов границы установили в 90 рублей для доллара и 101,19 рубля для евро, курсы моментально поднялись до этого уровня. Затем Мосбиржа подняла верхние границы — и доллар подорожал до 95,4825 рубля, евро — до 107,3535 рубля.Примерно в 11:56, после очередного расширения коридора, обе валюты взяли очередные исторические планки — 109,2 рубля за доллар и 122 — за евро. Но после этого они откатились вниз и сейчас торгуются ниже верхней планки, нащупывая баланс.К 12:33 мск доллар стоил 102,53 рубля, евро — 113,56 рубля к евро, а чуть раньше они опускались до 96,5 рубля и 107,36 рубля соответственно.Обвал рубля происходит на фоне геополитических и санкционных рисков, прежде всего — новой волны санкций, о которых Запад объявил после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.В частности, под ограничения попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Европа и еще некоторые страны закрыли для России небо.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, динамика курсов валют