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В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов - РИА Новости, 28.02.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов

Более 180 рейсов задержаны или отменены в понедельник утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:23

2022-02-28T08:23

2022-02-28T17:46

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

евросоюз

россия

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

владимир путин

туризм

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более 180 рейсов задержаны или отменены в понедельник утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 08:03 мск понедельника, во Внуково шесть рейсов задержано, 43 отменено, в Домодедово девять рейсов задержано, 14 отменено, в Шереметьево 14 рейсов задержано, 100 отменено.Ранее в понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге Российской Федерации ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.Утром в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, россия, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), владимир путин, новости - туризм