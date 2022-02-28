08:23 28.02.2022 (обновлено: 17:46 28.02.2022)
В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов
В московских аэропортах утром в понедельник задержали или отменили более 180 рейсов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево в Москве
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево в Москве
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более 180 рейсов задержаны или отменены в понедельник утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 08:03 мск понедельника, во Внуково шесть рейсов задержано, 43 отменено, в Домодедово девять рейсов задержано, 14 отменено, в Шереметьево 14 рейсов задержано, 100 отменено.
Ранее в понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза.
В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге Российской Федерации ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
Утром в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Е. Зайцева