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Туризм
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АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США
АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США - РИА Новости, 28.02.2022
АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила путешественников о возможной отмене рейсов из России в США, говорится в сообщении ассоциации. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:14
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила путешественников о возможной отмене рейсов из России в США, говорится в сообщении ассоциации."Однако, по данным билетных агрегаторов, купить билет в Нью-Йорк на 4, 5, 6 марта еще формально можно. Опять же с учетом непредсказуемости ситуации, закрытием неба Канады и в целом низкого спроса, рейсы и на доступные сейчас даты могут быть отменены, говорят эксперты", — продолжили в ассоциации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, канада, сша, в мире, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
01:14 28.02.2022 (обновлено: 10:46 28.02.2022)
 
АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США

Ассоциация туроператоров России предупредила о возможной отмене рейсов из России в США

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила путешественников о возможной отмене рейсов из России в США, говорится в сообщении ассоциации.

"На сайте "Аэрофлота" недоступны к продаже билеты на ближайшие рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами. Согласно данным онлайн-табло вылетов аэропорта Шереметьево, рейс в Лос-Анджелес на дату 28 февраля имеет статус отмененного, в Нью-Йорк и Майами нет рейсов, запланированных на 1 марта", — рассказали в АТОР.

"Однако, по данным билетных агрегаторов, купить билет в Нью-Йорк на 4, 5, 6 марта еще формально можно. Опять же с учетом непредсказуемости ситуации, закрытием неба Канады и в целом низкого спроса, рейсы и на доступные сейчас даты могут быть отменены, говорят эксперты", — продолжили в ассоциации.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов
Опубликовано: И. Манаширов
 
ТуризмРоссияКанадаСШАВ миреАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
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