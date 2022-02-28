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АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США
АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США - РИА Новости, 28.02.2022
АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила путешественников о возможной отмене рейсов из России в США, говорится в сообщении ассоциации. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:14
2022-02-28T01:14
2022-02-28T10:46
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила путешественников о возможной отмене рейсов из России в США, говорится в сообщении ассоциации."Однако, по данным билетных агрегаторов, купить билет в Нью-Йорк на 4, 5, 6 марта еще формально можно. Опять же с учетом непредсказуемости ситуации, закрытием неба Канады и в целом низкого спроса, рейсы и на доступные сейчас даты могут быть отменены, говорят эксперты", — продолжили в ассоциации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, сша, в мире, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
01:14 28.02.2022 (обновлено: 10:46 28.02.2022)
АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США
Ассоциация туроператоров России предупредила о возможной отмене рейсов из России в США