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АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США

АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США - РИА Новости, 28.02.2022

АТОР предупредила о возможной отмене рейсов из России в США

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила путешественников о возможной отмене рейсов из России в США, говорится в сообщении ассоциации. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:14

2022-02-28T01:14

2022-02-28T10:46

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила путешественников о возможной отмене рейсов из России в США, говорится в сообщении ассоциации."Однако, по данным билетных агрегаторов, купить билет в Нью-Йорк на 4, 5, 6 марта еще формально можно. Опять же с учетом непредсказуемости ситуации, закрытием неба Канады и в целом низкого спроса, рейсы и на доступные сейчас даты могут быть отменены, говорят эксперты", — продолжили в ассоциации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775452174.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Манаширов

россия, канада, сша, в мире, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм