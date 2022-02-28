https://ria.ru/20220228/restoran-1775629609.html
Немецкий ресторан после критики отменил решение не обслуживать россиян
Немецкий ресторан после критики отменил решение не обслуживать россиян - РИА Новости, 28.02.2022
Немецкий ресторан после критики отменил решение не обслуживать россиян
Ресторан в Германии отказался от решения не впускать "посетителей с российским паспортом", заведение охраняет полиция из опасений возможных протестов, сообщает... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:44
2022-02-28T17:44
2022-02-28T17:44
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Ресторан в Германии отказался от решения не впускать "посетителей с российским паспортом", заведение охраняет полиция из опасений возможных протестов, сообщает онлайн-портал Die Neue Welle.Ранее в воскресенье ресторан "Траубе-Битикхайм" в местечке Битикхмайн в Северном Рейне - Вестфалии в знак протеста против военной операции РФ на Украине написал на своем сайте и в Facebook, что "посетители с российским паспортом в нашем заведении нежелательны". Это вызвало критику как пользователей, так и деятелей гастрономической отрасли."Было ошибочно основывать критику Путина на национальности. Я никогда не хотел оскорбить кого-то на основе их национальности. Однако это не оправдывает угроз в адрес моей семьи и сотрудников", - написал владелец заведения на страничке ресторана в Facebook.Как пишет Die Neue Welle со ссылкой на местную полицию, в понедельник правоохранители дежурят у заведения, чтобы "не допустить каких-либо правонарушений".
https://ria.ru/20220218/genotsid-1773466682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия
Немецкий ресторан после критики отменил решение не обслуживать россиян
Немецкий ресторан "Траубе-Битикхайм" после критики отменил решение не обслуживать россиян