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Немецкий ресторан после критики отменил решение не обслуживать россиян
Немецкий ресторан после критики отменил решение не обслуживать россиян - РИА Новости, 28.02.2022
Немецкий ресторан после критики отменил решение не обслуживать россиян
Ресторан в Германии отказался от решения не впускать "посетителей с российским паспортом", заведение охраняет полиция из опасений возможных протестов, сообщает... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:44
2022-02-28T17:44
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Ресторан в Германии отказался от решения не впускать "посетителей с российским паспортом", заведение охраняет полиция из опасений возможных протестов, сообщает онлайн-портал Die Neue Welle.Ранее в воскресенье ресторан "Траубе-Битикхайм" в местечке Битикхмайн в Северном Рейне - Вестфалии в знак протеста против военной операции РФ на Украине написал на своем сайте и в Facebook, что "посетители с российским паспортом в нашем заведении нежелательны". Это вызвало критику как пользователей, так и деятелей гастрономической отрасли."Было ошибочно основывать критику Путина на национальности. Я никогда не хотел оскорбить кого-то на основе их национальности. Однако это не оправдывает угроз в адрес моей семьи и сотрудников", - написал владелец заведения на страничке ресторана в Facebook.Как пишет Die Neue Welle со ссылкой на местную полицию, в понедельник правоохранители дежурят у заведения, чтобы "не допустить каких-либо правонарушений".
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в мире, украина, россия, германия
17:44 28.02.2022
 
Немецкий ресторан после критики отменил решение не обслуживать россиян

Немецкий ресторан "Траубе-Битикхайм" после критики отменил решение не обслуживать россиян

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости
Российский паспорт
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Ресторан в Германии отказался от решения не впускать "посетителей с российским паспортом", заведение охраняет полиция из опасений возможных протестов, сообщает онлайн-портал Die Neue Welle.
Ранее в воскресенье ресторан "Траубе-Битикхайм" в местечке Битикхмайн в Северном Рейне - Вестфалии в знак протеста против военной операции РФ на Украине написал на своем сайте и в Facebook, что "посетители с российским паспортом в нашем заведении нежелательны". Это вызвало критику как пользователей, так и деятелей гастрономической отрасли.
"Было ошибочно основывать критику Путина на национальности. Я никогда не хотел оскорбить кого-то на основе их национальности. Однако это не оправдывает угроз в адрес моей семьи и сотрудников", - написал владелец заведения на страничке ресторана в Facebook.
Как пишет Die Neue Welle со ссылкой на местную полицию, в понедельник правоохранители дежурят у заведения, чтобы "не допустить каких-либо правонарушений".
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