https://ria.ru/20220228/referendum-1775644872.html

Володин: явка на референдуме в Белоруссии показала консолидацию общества

Володин: явка на референдуме в Белоруссии показала консолидацию общества - РИА Новости, 28.02.2022

Володин: явка на референдуме в Белоруссии показала консолидацию общества

Высокая явка на референдуме в Белоруссии говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны, а предварительные результаты показывают... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:45

2022-02-28T18:45

2022-02-28T18:47

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

цик белоруссии

игорь карпенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Высокая явка на референдуме в Белоруссии говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны, а предварительные результаты показывают убедительную поддержку изменений в конституцию, при этом граждане Белоруссии дали ответ всем силам, пытавшимся дестабилизировать обстановку и разрушить страну, считает председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно. Согласно сообщению главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, за поправки в конституцию на референдуме проголосовали около двух третей граждан, решение принято.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления."На референдуме граждане Белоруссии дали ответ всем тем, кто стремился дестабилизировать обстановку и разрушить страну. Действия США и других внешних сил по вмешательству во внутренние дела Белоруссии провалились. Высокая явка на референдуме говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны. Предварительные результаты референдума показывают убедительную поддержку граждан изменений в конституцию", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте.Парламентарий подчеркнул, что изменения в конституции предусматривают создание государственных институтов, которые сделают Белоруссию "устойчивой к вызовам", а также особо отметил поправки, направленные на защиту суверенитета, поддержку семейных ценностей и сохранение исторической правды. "Эти подходы и ценности нам близки и разделяются гражданами и Белоруссии, и России", - пояснил он.

https://ria.ru/20220228/kosachev-1775596053.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, цик белоруссии, игорь карпенко