https://ria.ru/20220228/referendum-1775644872.html
Володин: явка на референдуме в Белоруссии показала консолидацию общества
Володин: явка на референдуме в Белоруссии показала консолидацию общества - РИА Новости, 28.02.2022
Володин: явка на референдуме в Белоруссии показала консолидацию общества
Высокая явка на референдуме в Белоруссии говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны, а предварительные результаты показывают... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:45
2022-02-28T18:45
2022-02-28T18:47
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
цик белоруссии
игорь карпенко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Высокая явка на референдуме в Белоруссии говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны, а предварительные результаты показывают убедительную поддержку изменений в конституцию, при этом граждане Белоруссии дали ответ всем силам, пытавшимся дестабилизировать обстановку и разрушить страну, считает председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно. Согласно сообщению главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, за поправки в конституцию на референдуме проголосовали около двух третей граждан, решение принято.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления."На референдуме граждане Белоруссии дали ответ всем тем, кто стремился дестабилизировать обстановку и разрушить страну. Действия США и других внешних сил по вмешательству во внутренние дела Белоруссии провалились. Высокая явка на референдуме говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны. Предварительные результаты референдума показывают убедительную поддержку граждан изменений в конституцию", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте.Парламентарий подчеркнул, что изменения в конституции предусматривают создание государственных институтов, которые сделают Белоруссию "устойчивой к вызовам", а также особо отметил поправки, направленные на защиту суверенитета, поддержку семейных ценностей и сохранение исторической правды. "Эти подходы и ценности нам близки и разделяются гражданами и Белоруссии, и России", - пояснил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, цик белоруссии, игорь карпенко
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Высокая явка на референдуме в Белоруссии говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны, а предварительные результаты показывают убедительную поддержку изменений в конституцию, при этом граждане Белоруссии дали ответ всем силам, пытавшимся дестабилизировать обстановку и разрушить страну, считает председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии
прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно. Согласно сообщению главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко
, за поправки в конституцию на референдуме проголосовали около двух третей граждан, решение принято.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
"На референдуме граждане Белоруссии дали ответ всем тем, кто стремился дестабилизировать обстановку и разрушить страну. Действия США и других внешних сил по вмешательству во внутренние дела Белоруссии провалились. Высокая явка на референдуме говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны. Предварительные результаты референдума показывают убедительную поддержку граждан изменений в конституцию", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте.
Парламентарий подчеркнул, что изменения в конституции предусматривают создание государственных институтов, которые сделают Белоруссию "устойчивой к вызовам", а также особо отметил поправки, направленные на защиту суверенитета, поддержку семейных ценностей и сохранение исторической правды. "Эти подходы и ценности нам близки и разделяются гражданами и Белоруссии, и России", - пояснил он.
"Референдум стал серьезным шагом в развитии Белоруссии. Он будет способствовать укреплению наших отношений в рамках Союзного государства и дальнейшей интеграции России и Белоруссии", - заключил Володин.