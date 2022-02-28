https://ria.ru/20220228/referendum-1775538630.html

В ШОС назвали референдум в Белоруссии законным и открытым

В ШОС назвали референдум в Белоруссии законным и открытым - РИА Новости, 28.02.2022

В ШОС назвали референдум в Белоруссии законным и открытым

Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел в соответствии с законодательством страны, был проведен открыто, заявил глава... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:49

2022-02-28T12:49

2022-02-28T12:49

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белоруссия

шос

референдум в белоруссии

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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел в соответствии с законодательством страны, был проведен открыто, заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Казыбек Кочконов."Весь период голосования проходил спокойно, в доброжелательной атмосфере, без скопления голосующих, внешнего вмешательства и напряжённости", - сказал он на пресс-конференции."Наличия жалоб и замечаний на участках для голосования отмечено не было. Миссия констатирует, что республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь соответствовал требованиям законодательства Республики Беларусь и принятым страной международным обязательствам", - добавил он.По его словам, работа комиссий на участках отличалась прозрачностью и знанием процедур голосования.Как отметил Кочконов, нарушений норм законодательства миссией наблюдателей от ШОС не замечено. "Референдум проводился прозрачно и открыто и был нацелен на дальнейшее развитие демократических процессов в Республике Беларусь", - добавил он.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775359325.html

https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html

https://ria.ru/20220228/referendum-1775420579.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, шос, референдум в белоруссии