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https://ria.ru/20220228/referendum-1775538630.html
В ШОС назвали референдум в Белоруссии законным и открытым
В ШОС назвали референдум в Белоруссии законным и открытым - РИА Новости, 28.02.2022
В ШОС назвали референдум в Белоруссии законным и открытым
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел в соответствии с законодательством страны, был проведен открыто, заявил глава... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:49
2022-02-28T12:49
в мире
белоруссия
шос
референдум в белоруссии
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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел в соответствии с законодательством страны, был проведен открыто, заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Казыбек Кочконов."Весь период голосования проходил спокойно, в доброжелательной атмосфере, без скопления голосующих, внешнего вмешательства и напряжённости", - сказал он на пресс-конференции."Наличия жалоб и замечаний на участках для голосования отмечено не было. Миссия констатирует, что республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь соответствовал требованиям законодательства Республики Беларусь и принятым страной международным обязательствам", - добавил он.По его словам, работа комиссий на участках отличалась прозрачностью и знанием процедур голосования.Как отметил Кочконов, нарушений норм законодательства миссией наблюдателей от ШОС не замечено. "Референдум проводился прозрачно и открыто и был нацелен на дальнейшее развитие демократических процессов в Республике Беларусь", - добавил он.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775359325.html
https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html
https://ria.ru/20220228/referendum-1775420579.html
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в мире, белоруссия, шос, референдум в белоруссии
12:49 28.02.2022
 
В ШОС назвали референдум в Белоруссии законным и открытым

Глава наблюдателей от ШОС Кочконов назвал референдум в Белоруссии законным и открытым

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму по конституции в Белоруссии
Подготовка к референдуму по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка к референдуму по конституции в Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел в соответствии с законодательством страны, был проведен открыто, заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Казыбек Кочконов.
"Весь период голосования проходил спокойно, в доброжелательной атмосфере, без скопления голосующих, внешнего вмешательства и напряжённости", - сказал он на пресс-конференции.
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"Наличия жалоб и замечаний на участках для голосования отмечено не было. Миссия констатирует, что республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь соответствовал требованиям законодательства Республики Беларусь и принятым страной международным обязательствам", - добавил он.
По его словам, работа комиссий на участках отличалась прозрачностью и знанием процедур голосования.
Как отметил Кочконов, нарушений норм законодательства миссией наблюдателей от ШОС не замечено. "Референдум проводился прозрачно и открыто и был нацелен на дальнейшее развитие демократических процессов в Республике Беларусь", - добавил он.
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Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
10:01Инфографика
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
Опубликовано: К. Волков
 
В миреБелоруссияШОСРеферендум в Белоруссии
 
 
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