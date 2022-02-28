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Во время референдума в Белоруссии задержали около 800 человек
Во время референдума в Белоруссии задержали около 800 человек - РИА Новости, 28.02.2022
Во время референдума в Белоруссии задержали около 800 человек
МВД Белоруссии сообщило, что во время референдума в республике за различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:01
2022-02-28T10:09
в мире
белоруссия
референдум в белоруссии
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что во время референдума в республике за различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек."За различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек. В настоящее время проводится проверка для дачи правовой оценки их действиям. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Согласно сообщению, по фактам призывов граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых несанкционированных акций возбуждено уголовное дело. Установлены и задержаны причастные лица.Кроме того, как говорится в сообщении, зарегистрированы материалы по фактам незаконной подачи звуковых сигналов, проводится работа по установлению таких водителей. "Напоминаем, что данное правонарушение влечет за собой штраф с лишением права управления транспортными средствами", - подчеркнули в МВД.Референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии состоялся в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, за принятие изменений проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против - 10,07%.
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в мире, белоруссия, референдум в белоруссии
10:01 28.02.2022 (обновлено: 10:09 28.02.2022)
 
Во время референдума в Белоруссии задержали около 800 человек

МВД Белоруссии сообщило о задержании около 800 человек во время референдума по конституции

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
Голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что во время референдума в республике за различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек.
"За различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек. В настоящее время проводится проверка для дачи правовой оценки их действиям. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Мужчина на одном из избирательных участков в Минске, где проходит голосование на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Член ЦИК России: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно
Согласно сообщению, по фактам призывов граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых несанкционированных акций возбуждено уголовное дело. Установлены и задержаны причастные лица.
Кроме того, как говорится в сообщении, зарегистрированы материалы по фактам незаконной подачи звуковых сигналов, проводится работа по установлению таких водителей. "Напоминаем, что данное правонарушение влечет за собой штраф с лишением права управления транспортными средствами", - подчеркнули в МВД.
Референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии состоялся в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, за принятие изменений проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против - 10,07%.
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Опубликовано: О. Маркова
 
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