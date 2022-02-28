https://ria.ru/20220228/referendum-1775491018.html

Во время референдума в Белоруссии задержали около 800 человек

Во время референдума в Белоруссии задержали около 800 человек - РИА Новости, 28.02.2022

Во время референдума в Белоруссии задержали около 800 человек

МВД Белоруссии сообщило, что во время референдума в республике за различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:01

2022-02-28T10:01

2022-02-28T10:09

в мире

белоруссия

референдум в белоруссии

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что во время референдума в республике за различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек."За различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек. В настоящее время проводится проверка для дачи правовой оценки их действиям. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Согласно сообщению, по фактам призывов граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых несанкционированных акций возбуждено уголовное дело. Установлены и задержаны причастные лица.Кроме того, как говорится в сообщении, зарегистрированы материалы по фактам незаконной подачи звуковых сигналов, проводится работа по установлению таких водителей. "Напоминаем, что данное правонарушение влечет за собой штраф с лишением права управления транспортными средствами", - подчеркнули в МВД.Референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии состоялся в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, за принятие изменений проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против - 10,07%.

https://ria.ru/20220227/referendum-1775432826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, белоруссия, референдум в белоруссии