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ЦИК Белоруссии огласил итоги референдума по Конституции
ЦИК Белоруссии огласил итоги референдума по Конституции - РИА Новости, 28.02.2022
ЦИК Белоруссии огласил итоги референдума по Конституции
Поправки к конституции Белоруссии поддержали 65 процентов избирателей, пришедших на референдум, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T02:21
2022-02-28T14:33
референдум в белоруссии
в мире
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МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Поправки к конституции Белоруссии поддержали 65 процентов избирателей, пришедших на референдум, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.Как уточнил Карпенко, всего в списках значится 6 815 667 человек. По предварительным данным, в референдуме приняли участие 78,63 процента из них.Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги 3 марта.Проект обновленной Конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Кроме того, в Основном законе закрепят положение о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, а также получит право смещать президента с должности в случае грубого нарушения конституции либо государственной измены.
https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775400816.html
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референдум в белоруссии, в мире, белоруссия
02:21 28.02.2022 (обновлено: 14:33 28.02.2022)
 
ЦИК Белоруссии огласил итоги референдума по Конституции

ЦИК Белоруссии: 65,16 процента граждан поддержали поправки в Конституцию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на Республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии
Женщина во время голосования на Республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Поправки к конституции Белоруссии поддержали 65 процентов избирателей, пришедших на референдум, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

"За принятие изменений и дополнений к Конституции Республики Беларусь проголосовало 65,16 процента участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против — 10,07 процента", — сказал он.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.
Как уточнил Карпенко, всего в списках значится 6 815 667 человек. По предварительным данным, в референдуме приняли участие 78,63 процента из них.
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