https://ria.ru/20220228/referendum-1775460818.html

ЦИК Белоруссии огласил итоги референдума по Конституции

ЦИК Белоруссии огласил итоги референдума по Конституции - РИА Новости, 28.02.2022

ЦИК Белоруссии огласил итоги референдума по Конституции

Поправки к конституции Белоруссии поддержали 65 процентов избирателей, пришедших на референдум, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:21

2022-02-28T02:21

2022-02-28T14:33

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МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Поправки к конституции Белоруссии поддержали 65 процентов избирателей, пришедших на референдум, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.Как уточнил Карпенко, всего в списках значится 6 815 667 человек. По предварительным данным, в референдуме приняли участие 78,63 процента из них.Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги 3 марта.Проект обновленной Конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Кроме того, в Основном законе закрепят положение о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, а также получит право смещать президента с должности в случае грубого нарушения конституции либо государственной измены.

https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775400816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

референдум в белоруссии, в мире, белоруссия