02:21 28.02.2022 (обновлено: 14:33 28.02.2022)
ЦИК Белоруссии огласил итоги референдума по Конституции
ЦИК Белоруссии: 65,16 процента граждан поддержали поправки в Конституцию
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на Республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии
МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Поправки к конституции Белоруссии поддержали 65 процентов избирателей, пришедших на референдум, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
"За принятие изменений и дополнений к Конституции Республики Беларусь проголосовало 65,16 процента участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против — 10,07 процента", — сказал он.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.
Как уточнил Карпенко, всего в списках значится 6 815 667 человек. По предварительным данным, в референдуме приняли участие 78,63 процента из них.
Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги 3 марта.
Проект обновленной Конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Кроме того, в Основном законе закрепят положение о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, а также получит право смещать президента с должности в случае грубого нарушения конституции либо государственной измены.
Опубликовано: Игорь Манаширов