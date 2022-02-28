01:32 28.02.2022 (обновлено: 02:38 28.02.2022)
Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии
Госсекретарь СГ Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что наблюдал четкую работу участковых комиссий на конституционном референдуме в Белоруссии.
"Мы видели очень четкую работу избирательных комиссий. На каждом участке поговорили с наблюдателями - национальными и наблюдателями в рамках СНГ, ШОС, независимыми иностранными. Обстановка доброжелательная. Впечатления убедительного успеха референдума", — сказал Мезенцев.
Он отметил, что парламенту, правительству и местным органам власти в Белоруссии предстоит впереди еще много работы по реализации положений новой конституции в случае ее принятия. "Мне бы хотелось, чтобы с этого момента молодые белорусы… в большей степени стали понимать, что они сопричастны к делам своей страны и Союзного государства", — добавил госсекретарь.
По итогам работы участков в основной день голосования 27 февраля, по оперативным данным, явка граждан на республиканском референдуме по внесению изменений в конституцию в Белоруссии составила 78,61% от общего числа включённых в списки для голосования. Самыми активными оказались жители Могилевской области (82,94%), а наименьшую активность традиционно проявили минчане — 71,37%.
Опубликовано: Никита Стома