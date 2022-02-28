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Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии
Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что наблюдал четкую работу участковых комиссий на конституционном... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:32
2022-02-28T02:38
союзное государство
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снг
шос
в мире
россия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что наблюдал четкую работу участковых комиссий на конституционном референдуме в Белоруссии.Он отметил, что парламенту, правительству и местным органам власти в Белоруссии предстоит впереди еще много работы по реализации положений новой конституции в случае ее принятия. "Мне бы хотелось, чтобы с этого момента молодые белорусы… в большей степени стали понимать, что они сопричастны к делам своей страны и Союзного государства", — добавил госсекретарь.По итогам работы участков в основной день голосования 27 февраля, по оперативным данным, явка граждан на республиканском референдуме по внесению изменений в конституцию в Белоруссии составила 78,61% от общего числа включённых в списки для голосования. Самыми активными оказались жители Могилевской области (82,94%), а наименьшую активность традиционно проявили минчане — 71,37%.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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белоруссия, снг, шос, в мире, россия, дмитрий мезенцев, минск, референдум в белоруссии
01:32 28.02.2022 (обновлено: 02:38 28.02.2022)
 
Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии

Госсекретарь СГ Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что наблюдал четкую работу участковых комиссий на конституционном референдуме в Белоруссии.

"Мы видели очень четкую работу избирательных комиссий. На каждом участке поговорили с наблюдателями - национальными и наблюдателями в рамках СНГ, ШОС, независимыми иностранными. Обстановка доброжелательная. Впечатления убедительного успеха референдума", — сказал Мезенцев.

Он отметил, что парламенту, правительству и местным органам власти в Белоруссии предстоит впереди еще много работы по реализации положений новой конституции в случае ее принятия. "Мне бы хотелось, чтобы с этого момента молодые белорусы… в большей степени стали понимать, что они сопричастны к делам своей страны и Союзного государства", — добавил госсекретарь.
По итогам работы участков в основной день голосования 27 февраля, по оперативным данным, явка граждан на республиканском референдуме по внесению изменений в конституцию в Белоруссии составила 78,61% от общего числа включённых в списки для голосования. Самыми активными оказались жители Могилевской области (82,94%), а наименьшую активность традиционно проявили минчане — 71,37%.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:16
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Опубликовано: Никита Стома
 
Союзное государствоБелоруссияСНГШОСВ миреРоссияДмитрий МезенцевМинскРеферендум в Белоруссии
 
 
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