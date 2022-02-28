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Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии

Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

Мезенцев оценил четкую работу комиссий на референдуме в Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что наблюдал четкую работу участковых комиссий на конституционном... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:32

2022-02-28T01:32

2022-02-28T02:38

союзное государство

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дмитрий мезенцев

минск

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МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что наблюдал четкую работу участковых комиссий на конституционном референдуме в Белоруссии.Он отметил, что парламенту, правительству и местным органам власти в Белоруссии предстоит впереди еще много работы по реализации положений новой конституции в случае ее принятия. "Мне бы хотелось, чтобы с этого момента молодые белорусы… в большей степени стали понимать, что они сопричастны к делам своей страны и Союзного государства", — добавил госсекретарь.По итогам работы участков в основной день голосования 27 февраля, по оперативным данным, явка граждан на республиканском референдуме по внесению изменений в конституцию в Белоруссии составила 78,61% от общего числа включённых в списки для голосования. Самыми активными оказались жители Могилевской области (82,94%), а наименьшую активность традиционно проявили минчане — 71,37%.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775400816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

белоруссия, снг, шос, в мире, россия, дмитрий мезенцев, минск, референдум в белоруссии