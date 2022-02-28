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Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии

Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии

Референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию прошел в Белоруссии 27 февраля. Граждане отвечали на один вопрос — принимают ли они разработанные... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:01

2022-02-28T10:01

2022-02-28T10:21

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Референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию прошел в Белоруссии 27 февраля. Граждане отвечали на один вопрос — принимают ли они разработанные поправки. Власти предлагают отредактировать в главном законе преамбулу, 80 статей из 147, две статьи исключить и 11 добавить. Основные изменения касаются полномочий президента, Всебелорусского народного собрания и парламента. Смотрите в инфографике Ria.ru, поддержало ли население эту инициативу и как меняется результат от региона к региону.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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