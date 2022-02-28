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Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
Референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию прошел в Белоруссии 27 февраля. Граждане отвечали на один вопрос — принимают ли они разработанные... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:01
2022-02-28T10:21
инфографика
референдум в белоруссии
белоруссия
в мире
политика
референдум
голосование
конституция
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Референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию прошел в Белоруссии 27 февраля. Граждане отвечали на один вопрос — принимают ли они разработанные поправки. Власти предлагают отредактировать в главном законе преамбулу, 80 статей из 147, две статьи исключить и 11 добавить. Основные изменения касаются полномочий президента, Всебелорусского народного собрания и парламента. Смотрите в инфографике Ria.ru, поддержало ли население эту инициативу и как меняется результат от региона к региону.
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Татьяна Аверкина
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референдум в белоруссии, белоруссия, в мире, политика, референдум, голосование, конституция, инфографика
10:01 28.02.2022 (обновлено: 10:21 28.02.2022)
 

Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии

Читать ria.ru в
Референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию прошел в Белоруссии 27 февраля. Граждане отвечали на один вопрос — принимают ли они разработанные поправки. Власти предлагают отредактировать в главном законе преамбулу, 80 статей из 147, две статьи исключить и 11 добавить. Основные изменения касаются полномочий президента, Всебелорусского народного собрания и парламента. Смотрите в инфографике Ria.ru, поддержало ли население эту инициативу и как меняется результат от региона к региону.
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию БелоруссииИтоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
Опубликовано: Татьяна Аверкина
 
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