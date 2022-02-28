https://ria.ru/20220228/rbk-1775616208.html

Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании

Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 28.02.2022

Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании

РБК эвакуировал сотрудников из московской редакции из-за сообщения о минировании, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:59

2022-02-28T16:59

2022-02-28T16:59

происшествия

тереза дурова

москва

россия

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. РБК эвакуировал сотрудников из московской редакции из-за сообщения о минировании, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга."РБК эвакуировал сотрудников из редакции из-за сообщения о минировании. Секретарю медиахолдинга поступило сообщение с информацией о том, что офис заминирован. После этого все сотрудники были эвакуированы из здания", - говорится в сообщении.Медиахолдинг обратился по этому поводу в правоохранительные органы.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.

https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775504056.html

москва

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, тереза дурова, москва, россия, рбк (медиагруппа)