https://ria.ru/20220228/rbk-1775616208.html
Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании
Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 28.02.2022
Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании
РБК эвакуировал сотрудников из московской редакции из-за сообщения о минировании, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:59
2022-02-28T16:59
2022-02-28T16:59
происшествия
тереза дурова
москва
россия
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. РБК эвакуировал сотрудников из московской редакции из-за сообщения о минировании, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга."РБК эвакуировал сотрудников из редакции из-за сообщения о минировании. Секретарю медиахолдинга поступило сообщение с информацией о том, что офис заминирован. После этого все сотрудники были эвакуированы из здания", - говорится в сообщении.Медиахолдинг обратился по этому поводу в правоохранительные органы.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.
https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775504056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тереза дурова, москва, россия, рбк (медиагруппа)
Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании
Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании