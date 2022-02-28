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Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании
Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 28.02.2022
Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании
РБК эвакуировал сотрудников из московской редакции из-за сообщения о минировании, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:59
2022-02-28T16:59
происшествия
тереза дурова
москва
россия
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. РБК эвакуировал сотрудников из московской редакции из-за сообщения о минировании, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга."РБК эвакуировал сотрудников из редакции из-за сообщения о минировании. Секретарю медиахолдинга поступило сообщение с информацией о том, что офис заминирован. После этого все сотрудники были эвакуированы из здания", - говорится в сообщении.Медиахолдинг обратился по этому поводу в правоохранительные органы.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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происшествия, тереза дурова, москва, россия, рбк (медиагруппа)
16:59 28.02.2022
 
Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании

Редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание медиахолдинга "РБК" в Москве
Здание медиахолдинга РБК в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание медиахолдинга "РБК" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. РБК эвакуировал сотрудников из московской редакции из-за сообщения о минировании, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга.
"РБК эвакуировал сотрудников из редакции из-за сообщения о минировании. Секретарю медиахолдинга поступило сообщение с информацией о том, что офис заминирован. После этого все сотрудники были эвакуированы из здания", - говорится в сообщении.
Медиахолдинг обратился по этому поводу в правоохранительные органы.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Только за последние дни в одной Москве телефонные террористы "заминировали" 23 торговых центра, телецентр "Останкино", театр Терезы Дуровой и другие объекты – были эвакуированы тысячи человек.
Сапер - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:50
В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ПроисшествияТереза ДуроваМоскваРоссияРБК (медиагруппа)
 
 
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