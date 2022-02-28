https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html

Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки

Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки - РИА Новости, 28.02.2022

Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки

Спутниковый центр ЕС в Мадриде окажет поддержку Украине в космической разведке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:53

2022-02-28T17:53

2022-02-28T18:34

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Спутниковый центр ЕС в Мадриде окажет поддержку Украине в космической разведке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов."Украина также запросила поддержки в области космической разведки, мы мобилизируем наш спутниковый центр в Мадриде для этой работы", - сказал он на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775632300.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, мадрид (город), вооруженные силы рф, украина, евросоюз, донбасс, жозеп боррель