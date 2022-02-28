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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки
Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки - РИА Новости, 28.02.2022
Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки
Спутниковый центр ЕС в Мадриде окажет поддержку Украине в космической разведке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:53
2022-02-28T18:34
в мире
владимир путин
россия
мадрид (город)
вооруженные силы рф
украина
евросоюз
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Спутниковый центр ЕС в Мадриде окажет поддержку Украине в космической разведке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов."Украина также запросила поддержки в области космической разведки, мы мобилизируем наш спутниковый центр в Мадриде для этой работы", - сказал он на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775632300.html
россия
мадрид (город)
украина
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в мире, владимир путин, россия, мадрид (город), вооруженные силы рф, украина, евросоюз, донбасс, жозеп боррель
17:53 28.02.2022 (обновлено: 18:34 28.02.2022)
 
Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки

Глава евродипломатии Боррель: Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Спутниковый центр ЕС в Мадриде окажет поддержку Украине в космической разведке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов.
"Украина также запросила поддержки в области космической разведки, мы мобилизируем наш спутниковый центр в Мадриде для этой работы", - сказал он на пресс-конференции.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг НАТО на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияМадрид (город)Вооруженные силы РФУкраинаЕвросоюзДонбассЖозеп Боррель
 
 
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