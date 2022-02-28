https://ria.ru/20220228/rabota-1775452609.html
В России начинается шестидневная рабочая неделя
В России начинается шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 28.02.2022
В России начинается шестидневная рабочая неделя
В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:30
2022-02-28T00:30
2022-02-28T11:37
общество
россия
headhunter
татьяна нечаева
работа
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче.Как напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта.Она обратила внимание, что суббота — рабочая, но работать можно будет на час меньше, так как это предпраздничный день.Нечаева также уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.Эксперт также отметила, что, несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал восемь часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.
https://ria.ru/20220224/trud-1774716250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, headhunter, татьяна нечаева, работа
00:30 28.02.2022 (обновлено: 11:37 28.02.2022)
В России начинается шестидневная рабочая неделя
В России начинается шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче.
Как напомнила юрист HeadHunter
, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева
, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта.
Она обратила внимание, что суббота — рабочая, но работать можно будет на час меньше, так как это предпраздничный день.
Нечаева также уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.
Эксперт также отметила, что, несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал восемь часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.