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В России начинается шестидневная рабочая неделя
В России начинается шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 28.02.2022
В России начинается шестидневная рабочая неделя
В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:30
2022-02-28T11:37
общество
россия
headhunter
татьяна нечаева
работа
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче.Как напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта.Она обратила внимание, что суббота — рабочая, но работать можно будет на час меньше, так как это предпраздничный день.Нечаева также уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.Эксперт также отметила, что, несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал восемь часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.
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Григорий Ивашкин
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общество, россия, headhunter, татьяна нечаева, работа
00:30 28.02.2022 (обновлено: 11:37 28.02.2022)
 
В России начинается шестидневная рабочая неделя

В России начинается шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка во время работы в офисе компании VK
Девушка во время работы в офисе компании VK - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка во время работы в офисе компании VK
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче.
Как напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта.
Она обратила внимание, что суббота — рабочая, но работать можно будет на час меньше, так как это предпраздничный день.
Нечаева также уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.
Эксперт также отметила, что, несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал восемь часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.
Специальная оценка условий труда - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ОбществоРоссияHeadHunterТатьяна НечаеваРабота
 
 
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