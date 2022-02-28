https://ria.ru/20220228/putin-1775639190.html
Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине
Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:26
2022-02-28T18:26
2022-02-28T18:26
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе состоявшегося по инициативе французской стороны продолжительного телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине
Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине