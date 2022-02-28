https://ria.ru/20220228/putin-1775639190.html

Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине

Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:26

2022-02-28T18:26

2022-02-28T18:26

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе состоявшегося по инициативе французской стороны продолжительного телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

украина

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, украина, россия, ситуация в днр и лнр