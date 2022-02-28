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Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине
Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:26
2022-02-28T18:26
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе состоявшегося по инициативе французской стороны продолжительного телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, украина, россия, ситуация в днр и лнр
18:26 28.02.2022
 
Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине

Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе состоявшегося по инициативе французской стороны продолжительного телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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