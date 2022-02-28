https://ria.ru/20220228/putin-1775633861.html

Путин назвал Макрону условия для урегулирования ситуации на Украине

Путин назвал Макрону условия для урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Путин назвал Макрону условия для урегулирования ситуации на Украине

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном перечислил необходимые условия для урегулирования ситуации на Украине, сообщили... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:00

2022-02-28T18:00

2022-02-28T20:50

владимир путин

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россия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном перечислил необходимые условия для урегулирования ситуации на Украине, сообщили в Кремле.Глава государства подчеркнул, что это возможно "только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности":В пресс-службе российского лидера отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны, а перечисленные условия стали ответом на изложение Макроном известных взглядов "относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса".Как отметил в разговоре Путин, Москва открыта к переговорам с представителями Киева и рассчитывает, что они приведут "к искомым результатам".Он также обратил особое внимание собеседника, что российские военные не угрожают мирным жителям Украины и не наносят ударов по гражданским объектам. Угроза исходит от украинских националистов, которые размещают ударное оружие в жилых кварталах, чтобы использовать гражданское население в качестве живого щита, добавили в Кремле.О беседе глав государств сообщил и Елисейский дворец. Как указано в коммюнике, Макрон "повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня"."Президент Республики предложил президенту России оставаться на связи в ближайшие дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Президент Путин дал свое согласие", — добавили в пресс-службе французского лидера.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775637229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, франция, эммануэль макрон