https://ria.ru/20220228/putin-1775545801.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.02.2022

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:11

2022-02-28T13:11

2022-02-28T13:11

дмитрий песков

россия

луганская народная республика

великобритания

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня мы ожидаем во второй половине дня международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что рабочий график президента "весьма интенсивный", он работает в Кремле, часть мероприятий носит непубличный характер."Вчера у президента было много отдельных рабочих встреч, решений, такого непубличного характера... Вы видели публичные мероприятия, но день включал не только эти, но и много других", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/vtorzhenie-1775474342.html

https://ria.ru/20220228/geopolitika-1775471101.html

россия

луганская народная республика

великобритания

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Ольга Маркова

дмитрий песков, россия, луганская народная республика, великобритания, владимир путин, в мире