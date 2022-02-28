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Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.02.2022
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:11
2022-02-28T13:11
дмитрий песков
россия
луганская народная республика
великобритания
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня мы ожидаем во второй половине дня международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что рабочий график президента "весьма интенсивный", он работает в Кремле, часть мероприятий носит непубличный характер."Вчера у президента было много отдельных рабочих встреч, решений, такого непубличного характера... Вы видели публичные мероприятия, но день включал не только эти, но и много других", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220228/vtorzhenie-1775474342.html
https://ria.ru/20220228/geopolitika-1775471101.html
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дмитрий песков, россия, луганская народная республика, великобритания, владимир путин, в мире
13:11 28.02.2022
 
Путин проведет международный телефонный разговор

Президент Путин проведет международный телефонный разговор

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сегодня мы ожидаем во второй половине дня международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
07:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что Путин на сутки опередил вторжение ВСУ в Донбасс
Он добавил, что рабочий график президента "весьма интенсивный", он работает в Кремле, часть мероприятий носит непубличный характер.
"Вчера у президента было много отдельных рабочих встреч, решений, такого непубличного характера... Вы видели публичные мероприятия, но день включал не только эти, но и много других", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
07:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы
Опубликовано: О. Маркова
 
Дмитрий ПесковРоссияЛуганская Народная РеспубликаВеликобританияВладимир ПутинВ мире
 
 
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