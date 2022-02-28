Путин проведет международный телефонный разговор
Президент Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сегодня мы ожидаем во второй половине дня международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что рабочий график президента "весьма интенсивный", он работает в Кремле, часть мероприятий носит непубличный характер.
"Вчера у президента было много отдельных рабочих встреч, решений, такого непубличного характера... Вы видели публичные мероприятия, но день включал не только эти, но и много других", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: О. Маркова